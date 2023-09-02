Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Senang Merias Wajah, Vokasi Latih Siswa Belajar Jadi MUA

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |18:25 WIB
Senang Merias Wajah, Vokasi Latih Siswa Belajar Jadi MUA
MUA lulusan kursus dan vokasi lebih terampil (Foto: Kemendikbudristek)
A
A
A

JAKARTA - Ingin menjadi Makeup Artist atau MUA? Profesi ini terkait erat dengan hobi dan seni merias wajah lho!

Generasi muda memiliki kesempatan lebih besar untuk menekuni pekerjaan dan profesi di bidang yang mereka sukai. Salah satunya adalah di bidang makeup artist (MUA). Profesi ini pun menawarkan peluang yang besar seiring dengan berkembangnya industri kosmetik dan teknik merias.

 BACA JUGA:

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menghadirkan Maulana Yusuf Al Muzaki dan Putri Citra Pratiwi, alumni kursus tata rias pengantin yang telah sukses menjadi MUA pengantin di daerahnya masing-masing.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kiki Yuliati, dalam sambutannya mengatakan bahwa pendidikan vokasi bangga, memiliki lulusan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang berprofesi sebagai MUA sukses, andal, dan populer.

 BACA JUGA:

Ia pun menyebutkan bahwa profesi MUA dan pengusaha salon merupakan bidang profesi yang sangat digemari masyarakat, baik usia muda maupun usia lanjut. Menurut Kiki, berdasarkan data penerima bantuan Direktorat Kursus dan Pelatihan selama tahun 2022, bidang keterampilan Tata Kecantikan Rambut tercatat memiliki 2.586 peserta didik dan Tata Rias Pengantin tercatat memiliki 6.802 peserta didik.

“Dan tugas kami adalah memastikan mereka semua menjadi MUA dan pengusaha salon yang sukses juga andal, bisa bertahan dan bersaing mengikuti perkembangan teknologi serta tren global dengan tetap mempertahankan budaya luhur Indonesia,” tutur Kiki dalam keterangan resmi kepada Okezone, Sabtu (2/9/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
