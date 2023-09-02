Pelajar DKI Jakarta Pandai Sains dan Matematika, Juara Umum OSN 2023

JAKARTA - Provinsi DKI Jakarta berhasil menjadi juara umum dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2023 dengan raihan 17 medali emas, 30 medali perak, dan 24 medali perunggu. Para peserta berkompetisi menyelesaikan tantangan soal IPA dan matematika.

Selain Provinsi DKI Jakarta, empat provinsi terbaik lainnya adalah Provinsi Jawa Timur dengan raihan 9 emas, 23 medali perak, dan 27 medali perunggu; Provinsi Banten dengan raihan 9 medali emas, 18 medali perak, dan 12 medali perunggu; Provinsi D.I. Yogyakarta dengan raihan 7 medali emas, 4 medali perak, dan 9 medali perunggu; serta Provinsi Jawa Barat dengan raihan 6 medali emas, 11 medali perak, dan 29 medali perunggu.

“Selamat kepada para peraih medali. Semangat, kerja keras, dedikasi dan ketekunan adik-adik meraih mimpi menjadi kenyataan akan menjadi contoh. Tetaplah rendah hati, santun dan kemauan untuk terus berbagi pengetahuan dan pengalaman. Belajar yang terbaik adalah mengajarkannya,” kata Staf Ahli Menteri bidang Manajemen Talenta, Tatang Muttaqin, dalam keterangan resmi kepada Okezone, Sabtu (2/9/2023).

Kepada para siswa yang belum berhasil meraih medali, Tatang mengatakan, ajang ini bukan merupakan akhir perjalanan sehingga tidak perlu meruntuhkan semangat untuk terus maju meraih keberhasilan yang tertunda. Ia berpesan, setiap tantangan dalam perjalanan meraih kesuksesan dapat dijadikan sebagai batu pijakan untuk melampaui batasan-batasan yang ada dan jangan pernah ragu dengan kemampuan diri sendiri.

“Dalam diri adik-adik semua, terdapat potensi yang luar biasa: semangat, kerja keras, dedikasi, dan ketekunan akan menjadi sumber daya yang luar biasa. Teruslah berjuang penuh semangat, dan yakinlah bahwa masa depan penuh peluang sedang menunggu adik-adik semua,” tutur Tatang.