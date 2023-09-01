Perbandingan Gaji Guru Honorer dan Guru PNS 2023

JAKARTA - Gaji guru honorer membuat penasaran jika dibandingkan dengan gaji guru PNS 2023. Status kepegawaian guru PNS juga dibedakan menjadi pegawai ASN dan pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Status kepegawaian; PNS adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh PPK dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sementara PPPK adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh PPK, sesuai kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan.

Lalu, berapa sih besaran gaji guru honorer dan bagaimana perbandingannya dengan guru PNS? Berikut Okezone telah merangkum dari berbagai sumber termasuk laman Kemendikbudristek dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dikutip Jumat (1/9/2023).

Gaji Guru Honorer

Pendapatan guru honorer diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023. Besaran juga disesuaikan dengan beban guru dan kemampuan daerah. Berikut besarannya:

1. Di Jakarta, gaji guru honorer tertinggi mencapai Rp5.000.000/bulan

2. Di kota besar wilayah Jawa Barat gaji guru honorer tertinggi mencapai minimal Rp2.000.000/bulan

3. Di kota kecil kabupaten dengan pendapatan rendah, gaji guru honorer tertinggi mencapai Rp250.000 sampai Rp1.000.000/bulan

Gaji Guru PNS

Gaji Guru PNS Golongan I

- Golongan I a, Rp1.560.800 – Rp2.335.800.

- Golongan I b, Rp1.704.500 – Rp2.472.900.

- Golongan I c, Rp1.776.600 – Rp2.686.500.

Gaji Guru PNS Golongan II

- Golongan II a, Rp2.022.200 – Rp3.373.600.

- Golongan II b, Rp2.208.400 – Rp3.516.300.

- Golongan II c, Rp2.301.800 – Rp3.665.000.

- Golongan II d, Rp2.399.200 – Rp3.820.000.

Gaji Guru PNS Golongan III

- Golongan III a, Rp2.579.400 – Rp4.236.400.

- Golongan III b, Rp2.688.500 – Rp4.415.600.

- Golongan III d, Rp2.920.800 – Rp4.797.000.

Gaji Guru PNS Golongan IV

- Golongan IV a, Rp3.044.300 – Rp5.000.000.

- Golongan IV b, Rp3.173.100 – Rp5.211.500.

- Golongan IV c, Rp3.307.300 – Rp5.431.900.

- Golongan IV d, Rp3.447.200 – Rp5.661.700.

- Golongan IV e, Rp3.593.100 – Rp5.901.200.