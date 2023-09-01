Hary Tanoe Tekankan Pentingnya Penguasaan Hard Skill dan Soft Skills bagi Anak Muda

JAKARTA – Ketua Yayasan MNC University Hary Tanoesoedibjo menekankan pentingnya penguasaan hard skills dan soft skills bagi generasi muda. Hal itu disampaikan Hary pada Rapat Kerja MNC University Tahun Akademik 2023/2024 di iNews Tower. Hal ini bertujuan untuk mendorong MNC University menjadi kampus yang terus mencetak lulusan-lulusan unggulan.

“Memberikan arahan pada Rapat Kerja MNC University guna memastikan perguruan tinggi berstandar internasional, sehingga kita bisa menciptakan lulusan-lulusan yang nanti bisa betul-betul bermanfaat bagi Indonesia,” ujar Hary seraya membagikan foto serta video pada laman Instagram miliknya dikutip, Jumat (1/9/2023).

Hary menegaskan pentingnya menguasai hard skills dan soft skills.

“Jadi, kalau kita bicara pendidikan itu kan dua, unggul dalam dua perspektif yang harus digarisbawahi: Technical skill, hard skill itu harus baik tentu, tapi yang tidak kalah pentingnya soft skill, character-nya harus kuat,” katanya.

“Saya yakin, kalau kita bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang hard skill-nya hebat dan karakternya juga hebat, Indonesia pasti akan larinya kencang," tuturnya.