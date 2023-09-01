Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kampanye Sekolah Sehat, Siswa Harus Minum 2 Gelas Selama Belajar dan Beraktivitas

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |11:35 WIB
Pelajar harus tetap sehat dengan mengonsumsi makanan gizi seimbang agar fokus di sekolah (Foto: Kemendikbudristek)
JAKARTA-Pelajar atau siswa hampir menghabiskan separuh waktu mereka dalam sehari, di sekolah. Karena itu, sekolah menjadi rumah kedua bagi mereka. Para orangtua dan guru harus menjamin fisik mereka tetap sehat agar bisa fokus dalam belajar. Salah satunya dengan mengonsumsi makanan gizi seimbang dan minum yang cukup. 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengadakan  kegiatan Semarak Kampanye Sekolah Sehat 2023, di  SDN 1 Binangga, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Kampanye Sekolah Sehat memiliki tiga fokus utama yaitu Sehat Bergizi, Sehat Fisik, dan Sehat Imunisasi.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PDM), Iwan Syahril menegaskan siswa bisa sehat dimulai dengan kegiatan sederhana dan  berkelanjutan sehingga menjadi pembiasaaan. Sehat Bergizi, salah satunya dengan gizi seimbang dan minum yang cukup.

"Dimulai dari pembiasaan minum air putih minimal dua gelas selama berkegiatan di sekolah dan pembiasaan sarapan dan konsumsi makanan dan minuman bergizi seimbang," katanya dalam keterangan resmi kepada Okezone, Jumat (1/9/2023).

Sehat Fisik, melakukan pembiasaan peregangan minimal satu kali saat pergantian jam pelajaran dan pembiasaan Senam Kebugaran Jasmani atau senam kreasi lainnya minimal satu kali seminggu. Sementara, Sehat Imunisasi, dilakukan dengan dengan mendukung pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) di bulan Agustus dan November.

