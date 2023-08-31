Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Lulusan D3, Bisakah Mendaftar Pendidikan Profesi Guru Prajabatan?

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |06:10 WIB
Lulusan D3, Bisakah Mendaftar Pendidikan Profesi Guru Prajabatan?
Lulusan D3 bolehkah mendaftar seleksi guru PPG Prajabatan (Foto: YouTube Kemendikbudristek)
A
A
A

 

JAKARTA - Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan merupakan program pemerintah yang diharapkan dapat menyeleksi serta melahirkan calon pendidik di Indonesia yang lebih siap dan kompeten melalui kuliah dan pelatihan yang disediakan. Program PPG Prajabatan Gelombang 2 Tahun 2023 telah dibuka sejak tanggal 8 Agustus hingga 9 Agustus 2023. Jika hanya lulusan D3, bolehkah mendaftar?

Untuk para lulusan sarjana yang telah menyelesaikan studi dan berniat mendaftar program profesi ini, sangat diberikan kesempatan dengan lebar. Namun, bisakah lulusan diploma mendaftar Program PPG Prajabatan?

Kegiatan mingguan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakni Silaturahmi Merdeka Belajar pada Kamis (31/8/2023) menjelaskan rincian tahapan program PPG. Salah satu topik pembahasan yang dibedah mengenai formasi mahasiswa vokasi dalam program PPG.

Halaman:
1 2
