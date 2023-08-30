Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Rektor MNC University Ungkap Strategi Perkuat SDM Wujudkan Visi World Class University

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |14:54 WIB
Rektor MNC University Ungkap Strategi Perkuat SDM Wujudkan Visi World Class University
Rektor MNC University Ungkap Strategi (Foto: Widya/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Rektor MNC University Mariati Tirta Wiyata mengungkapkan sejumlah strategi dalam memperkuat sumber daya manusia demi mewujudkan visi sebagai world class university pada 2037.

Sejumlah upaya yang dilakukan salah satunya dengan meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran guna menghasilkan lulusan yang unggul dan mampu bersaing secara global.

"Ini memang hal yang penting sekali dan akan dikerjakan di tahun kerja sekarang ini menjadi satu fokus. Tentu ada syarat-syarat yang harus mereka (dosen) penuhi seperti kualitas pengajaran penelitian dan pengabdian dan itu kita tetapkan dalam kinerja dosen," kata Mariati usai Rapat Kerja MNC University dengan tema 'Strengthening the Human Capital Towards a World Class University' di Ruang Training 1 & 2 iNews Tower Lantai 3, MNC Kebon Sirih Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2023).

 BACA JUGA:

Kemudian pihaknya juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk dosen. Di mana bukan hanya pelatihan hard skill tapi juga soft skill.

"Jadi dosen juga harus magang di industri supaya apa yang mereka sampaikan di kelas itu cocok dengan industri yang dibutuhkan. Sehingga mahasiswa itu mendapatkan pengetahuan yang selalu terupdate yang memang dibutuhkan oleh industri karena kita ingin mencetak sarjana masa depan itu yang kami lakukan," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/65/3187871/mnc_univeristy-xFId_large.jpg
Presenter iNews Media Group Jadi Dosen Praktisi di Prodi Komunikasi MNC University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186352/mnc_univeristy-ijKZ_large.jpg
MNC University Komitmen Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Swasta di Rakorda LLDIKTI 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/65/3186082/mnc_univeristy-C8E0_large.jpg
MNC University Jadi Co-Host ICEBM 2025 di Singapura, Perkuat Jejaring Akademik Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/65/3186079/mnc_univeristy-FE2y_large.jpg
MNC University Jajaki Kerjasama Sertifikasi Profesi Marketing dengan IMA DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184699/mnc_university-6jwG_large.jpg
Dosen dan Mahasiswa MNC University Gelar PKM Seni Debus Banten untuk Produksi Film Dokumenter Puitis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/65/3184262/mnc_univeristy-Eqsg_large.jpg
MNC University Gelar Pelatihan Revitalisasi Seni dan Budaya Betawi
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement