Rektor MNC University Ungkap Strategi Perkuat SDM Wujudkan Visi World Class University

JAKARTA - Rektor MNC University Mariati Tirta Wiyata mengungkapkan sejumlah strategi dalam memperkuat sumber daya manusia demi mewujudkan visi sebagai world class university pada 2037.

Sejumlah upaya yang dilakukan salah satunya dengan meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran guna menghasilkan lulusan yang unggul dan mampu bersaing secara global.

"Ini memang hal yang penting sekali dan akan dikerjakan di tahun kerja sekarang ini menjadi satu fokus. Tentu ada syarat-syarat yang harus mereka (dosen) penuhi seperti kualitas pengajaran penelitian dan pengabdian dan itu kita tetapkan dalam kinerja dosen," kata Mariati usai Rapat Kerja MNC University dengan tema 'Strengthening the Human Capital Towards a World Class University' di Ruang Training 1 & 2 iNews Tower Lantai 3, MNC Kebon Sirih Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2023).

Kemudian pihaknya juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk dosen. Di mana bukan hanya pelatihan hard skill tapi juga soft skill.

"Jadi dosen juga harus magang di industri supaya apa yang mereka sampaikan di kelas itu cocok dengan industri yang dibutuhkan. Sehingga mahasiswa itu mendapatkan pengetahuan yang selalu terupdate yang memang dibutuhkan oleh industri karena kita ingin mencetak sarjana masa depan itu yang kami lakukan," katanya.