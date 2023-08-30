Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Botaki Rambut Siswa Gegara Tak Pakai Ciput Hijab, Ini Hukuman untuk Guru

Abdul Wakhid , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |08:08 WIB
Botaki Rambut Siswa Gegara Tak Pakai Ciput Hijab, Ini Hukuman untuk Guru
viral guru di sekolah ini mencukur rambut siswa yang tidak pakai ciput hijab (Foto: Abdul Wakhid)
A
A
A

LAMONGAN - Viralnya kasus cukur rambut 14 siswi di SMPN 1 Kecamatan Sukodadi Lamongan, Jawa Timur, karena tidak memakai ciput hijab, membuat pihak sekolah akhirnya mengambil tindakan tegas. Hal itu dilakukan setelah orangtua siswa memprotes tindakan guru bahasa Inggris berinisial EN yang menggunduli rambut siswi hanya karena tidak pakai ciput atau inner (dalaman) hijab.

Meski orangtua siswi bisa menerima dan berujung damai, namun pihak sekolah tetap mengambil tindakan tegas oleh sang guru. Orangtua memutuskan tidak membawa kasus ini ke jalur hukum.

Guru yang bersangkutan mendapatkan sanksi dari Dinas Pendidikan berupa pencabutan jam mengajar. Dia ditarik ke Dinas Pendidikan untuk dievaluasi.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Munif Syarif menegaskan hukuman itu sudah diberikan kepada sang guru. Peristiwa cukur petal tersebut tidak mengganggu proses belajar mengajar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement