Botaki Rambut Siswa Gegara Tak Pakai Ciput Hijab, Ini Hukuman untuk Guru

viral guru di sekolah ini mencukur rambut siswa yang tidak pakai ciput hijab (Foto: Abdul Wakhid)

LAMONGAN - Viralnya kasus cukur rambut 14 siswi di SMPN 1 Kecamatan Sukodadi Lamongan, Jawa Timur, karena tidak memakai ciput hijab, membuat pihak sekolah akhirnya mengambil tindakan tegas. Hal itu dilakukan setelah orangtua siswa memprotes tindakan guru bahasa Inggris berinisial EN yang menggunduli rambut siswi hanya karena tidak pakai ciput atau inner (dalaman) hijab.

Meski orangtua siswi bisa menerima dan berujung damai, namun pihak sekolah tetap mengambil tindakan tegas oleh sang guru. Orangtua memutuskan tidak membawa kasus ini ke jalur hukum.

Guru yang bersangkutan mendapatkan sanksi dari Dinas Pendidikan berupa pencabutan jam mengajar. Dia ditarik ke Dinas Pendidikan untuk dievaluasi.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Munif Syarif menegaskan hukuman itu sudah diberikan kepada sang guru. Peristiwa cukur petal tersebut tidak mengganggu proses belajar mengajar.