HOME EDUKASI KAMPUS

Indonesia Jajaki Peluang Beasiswa Kuliah di Amerika untuk Mahasiswa Difabel

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |16:14 WIB
Indonesia Jajaki Peluang Beasiswa Kuliah di Amerika untuk Mahasiswa Difabel
Kemenag buka peluang jajaki beasiswa kuliah di AS untuk mahasiswa difabel (Foto: Kemenag)
JAKARTA - Ada kabar baik untuk mahasiswa difabel atau penyandang disabilitas. Kementerian Agama tengah menjajaki peluang beasiswa pendidikan bagi sahabat disabilitas untuk kuliah di Amerika Serikat.

Penjajakan ini dibahas bersama oleh Dirjen Pendidikan Islam Ali Ramdhani dengan Konsul Jenderal RI di New York, Winanto Adi, di Amerika Serikat. Sasaran kampusnya yaitu Rochester Institute of Technology.

“Hari ini kami berdiskusi dengan Konjen RI di New York dan dia bersedia menjadi jembatan bagi kita untuk melakukan kolaborasi penyelenggaraan pendidikan. Kami akan menjajaki kerja sama dengan salah satu universitas terkemuka di Amerika, yakni Rochester Institute of Technology, terkait peluang memberikan akses beasiswa pendidikan bagi sahabat disabilitas, khususnya tuli,” ujar M Ali Ramdhani di New York, Selasa (29/8/2023).

“Kami akan melakukan peninjauan kampus dan fasilitasnya yang luar biasa itu. Semoga ke depan kita bisa bekerja sama agar janji konstitusi bahwa pendidikan untuk semua bisa dihadirkan Kemenag, termasuk menyentuh mereka yang menyandang disabilitas,” ujarnya.

Kunjungan Dirjen Pendidikan Islam beserta rombongan ke Konjen RI di New York untuk menyampaikan kedatangan 67 Mahasiswa peserta MORA Overseas Student Mobility Awards (MOSMA). Ini merupakan salah satu program Kementerian Agama dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. MOSMA berbentuk program mobilitas fisik yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di perguruan tinggi luar negeri. Program ini berlangsung selama 1 semester dengan durasi maksimal 6 bulan. Melalui program ini, mahasiswa mendapatkan kredit yang dapat dikonversi ke dalam SKS (Satuan Kredit Semester) di kampus asal.

“67 pelajar ini menerima beasiswa kuliah satu semester yang tersebar pada lima Perguruan Tinggi di Amerika Serikat, yaitu: Columbia University, Rochester Institute of Technology, Buffalo State University, Temple University, dan York College of Pennsylvania,” kata pria yang akrab disapa Kang Dhani ini.

Dirjen Pendidikan Islam mengharap dukungan dari KJRI di New York untuk memberikan pembinaan, pendampingan, dan perlindungan kepada mereka agar dapat belajar dengan maksimal. Konjen RI New York, Winanto Adi, menyambut baik kedatangan para mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) binaan Kementerian Agama yang meraih beasiswa MOSMA dan akan tinggal selama 1 semester di AS. Winanto juga menyambut kedatangan Dirjen Pendidikan Islam bersama delegasi.

“Kami senang dan menyambut baik kehadiran penerima beasiswa MOSMA di New York. Ini merupakan program yang strategis dalam rangka peningkatan mutu SDM bangsa Indonesia,” ujarnya.

Winanto Adi menegaskan komitmennya untuk mendukung program MOSMA. KJRI di New York juga siap bersinergi dengan Kemenag untuk memberikan pembinaan, perlindungan, serta melakukan monitoring dan evaluasi sebelum program berakhir.

