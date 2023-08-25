Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

5 Jurusan Kuliah untuk Jadi CPNS di Kemenhub

Richard Ariyanto , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |15:42 WIB
5 Jurusan Kuliah untuk Jadi CPNS di Kemenhub
Jurusan kuliah untuk jadi CPNS Kemenhub (Foto: Website ATR/BPR)
A
A
A

JAKARTA – Jurusan kuliah untuk jadi CPNS di Kemenhub ada beberapa pilihan. Kamu bisa memilih jurusan Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik, Teknik Lingkungan dan pangan, Teknik Industri dan lain-lainnya.

Namun tahukah kalian bahwa kelima jurusan kuliah ini memiliki pilihan posisi terbanyak jika kalian mendaftarkan diri CPNS di Kemenhub? Beberapa pilihan jurusan itu bisa jadi merupakan jurusan favorit kamu.

 BACA JUGA:

Rangkuman Okezone, Kamis (25/8/2023) dari berbagai sumber dan laman resmi Kemenhub, berikut adalah daftarnya. Jurusan tersebut menjadi pilihan terbanyak untuk menjadi CPNS Kemenhub.

 

Jurusan Kuliah CPNS Kemenhub

1. Manajemen

Jurusan Manajemen adalah studi yang mempelajari penerapan keuangan, pemasaran, manajemen strategis serta sumber daya manusia. Turunan dari manajemen ini memiliki 12 Turunannya, mulai dari manajemen publik, manajemen pendidikan, manajemen kebijakan publik dan lain-lainnya. Tidak heran jika mendaftar CPNS di Kemenhub, tersedia 12 dari 25 posisi yang bisa kamu daftarkan loh.

 BACA JUGA:

2. Administrasi

Jurusan Administrasi adalah studi yang berfokus kepada aspek perencanaan, pengendalian dan pengorganisasian dalam instansi publik maupun swasta. Jurusan ini memiliki 2 Turunan yang bisa kamu pelajari, seperti Administrasi publik, administrasi negara. Walaupun sedikit, tetapi kamu bisa mendaftarkan diri ke CPNS di kemenhub dengan 9 pilihan posisi dari 25 posisi yang ada.

3. Ekonomi

Jurusan Ekonomi hampir sama dengan manajemen, bedanya Ekonomi lebih berfokus untuk memecahkan masalah ekonomi dengan ekonomi makro dan mikro. Jurusan ini memiliki 3 turunan, yaitu Ekonomi Manajemen, Pembangunan, dan akuntansi. Tapi jangan salah, jurusan ini memiliki 7 pilihan posisi dari 25 posisi yang ada loh!

Halaman:
1 2
