Bikin Bangga! Periset Indonesia Masuk dalam Daftar Peneliti Terbaik Dunia

Periset Indonesia dari kampus UI masuk dalam daftar periset dunia (Foto: Instagram Universitas Indonesia)

JAKARTA – Peneliti Muhammad Hilmy Alfaruqi S.T., M.Eng,. Ph.D. bersama team dianugerahi oleh SINTA AWARDS sebagai Peneliti Terbaik di Indonesia dari kementrian Riset dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2021 dan 2022. Profesor putra Muhammad Hilmy Alfaruqi S.T., M.Eng,. Ph.D. merupakan alumni Universitas Indonesia (UI).

Dia bersama team masuk dalam kategori World’s Top 2%, scientist yang dikompilasi Stanford University dan diterbitkan Elsevier. Lewat media sosial resmi UI, sang profesor membuat bangga para pemegang jaket almamater kampus tersebut.

“Capaian ini berkat inspirasi dan bimbingan dosen-dosen saya tercinta, khususnya Prof. Akhmad Herman Yuwono, dosen pembimbing yang juga merupakan salah seorang peneliti terbaik di Indonesia. Meski jauh dari tanah air” ujar Profesor Muhammad Hilmy Alfaruqi S.T., M.Eng,. Ph.D. yang ditulis akun unggahan milik @univ_indonesia Rabu, (23/8/2023).

Profesor Muhammad Hilmy Alfaruqi S.T., M.Eng,. Ph.D bersama team melakukan edukasi bagi masyarakat Indonesia tetap menjadi salah satu fokus kami; dari komunitas, universitas, hingga BUMN. Melalui institusi di Korea, kami terus menjalin kerja sama penelitian yang erat dengan lembaga-lembaga di Indonesia, termasuk UI. Kolaborasi ini adalah bentuk nyata dari semangat global UI yang tak pernah surut.

“UI adalah kampus perjuangan yang membentuk kita menjadi sosok yang berkarya dan mengabdi. Untuk teman-teman mahasiswa, jangan ragu untuk mengejar cita bersama UI. Melalui media ini, saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang dalam kepada Universitas Indonesia, dosen-dosen yang menginspirasi, rekan-rekan seperjuangan, serta keluarga, khususnya Ibunda tercinta. Mari tetap semangat dan saling menyemangati untuk kemajuan tanah air Indonesia tercinta,” tulisnya.

“Suatu saat, semoga saya dapat kembali untuk mengabdi di almamater tercinta,” tulisnya lagi Profesor Muhammad Hilmy Alfaruqi S.T., M.Eng,. Ph.D yang ditulis akun unggahan milik @univ_indonesia.