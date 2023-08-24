Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Keren! Masih SD Jago Main Alat Musik, Drummer Cilik Jadi Favorit Netizen

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |22:53 WIB
Keren! Masih SD Jago Main Alat Musik, Drummer Cilik Jadi Favorit Netizen
Siswa SD kompak main band viral di media sosial (Foto: TikTok @IramaNada)
JAKARTA - Kecil-kecil sudah punya bakat yang besar. Penampilan yang ditunjukkan oleh murid SDN 01 Kauman Tulunggagung memang juara. Mereka berhasil merebut hati netizen dalam penampilan bermusik.

Video mereka viral saat unjuk penampilan kompak dalam perayaan HUT ke-78 RI beberapa hari lalu. Sebanyak belasan siswa kompak bermain alat musik dengan seragam khas SD putih merah.

Video yang diunggah akun TikTok @IramaNada, dikutip Kamis (24/8/2023) itu menunjukkan penampilan mereka yang super kompak. Masing-masing memiliki peran bermain alat musik. 

Hashtag Merah Putih Teruslah Kau Berkibar membuat netizen merinding. Sejumlah alat musik yang dimainkan yakni drum hingga pianika. 

Salah satunya adalah pemain drum alias drummer cilik yang merupakan seorang anak perempuan. Dia begitu piawai dan ahli saat menabuh drum.

