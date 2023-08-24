Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Siswa Tidak Mampu Tetap Bisa Sekolah, Cukup Bayar Pakai Minyak Jelantah

Deni Irwansyah , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |18:45 WIB
Siswa Tidak Mampu Tetap Bisa Sekolah, Cukup Bayar Pakai Minyak Jelantah
Sekolah di Malang mengizinkan siswa tak mampu bayar pakai minyak jelantah (Foto: Deni Irwansyah)
MALANG - Siswa tidak mampu di Malang, Jawa Timur, bisa tetap pergi ke sekolah. Pihak sekolah memberikan kebijakan untuk orangtua siswa membayar pakai minyak jelantah, khusus untuk siswa dari keluarga kurang mampu.

Sebuah SMP swasta di kota Malang memberikan solusi pembayaran sekolah bagi siswa kurang mampu. Mereka dibolehkan membayar uang sekolah menggunakan minyak jelantah.

Siswi SMP Muhammadiyah 4 yang terletak di jalan Dinoyo, Malang, Jawa Timur, k nampak membawa minyak jelantah ke sekolah. Melalui program sedekah minyak jelantah, sekolah memberi kemudahan bagi orang tua siswa pra sejahtera untuk membayar uang SPP.

Gerakan ini merupakan inisiatif sekolah karena sebagian dari jumlah siswa adalah keluarga pra sejahtera yang menunggak biaya pembayaran sekolah. Agar siswa bisa tetap sekolah dan guru tetap mendapatkan haknya, sekolah bekerjasama dengan pengepul minyak jelantah di Jakarta.

Siswa diajak menyerahkan minyak jelantah untuk pembayaran sekolah. Tidak ada jumlah minimum penyerahan minyak jelantah karena sistem subsidi silang maka seluruh siswa bisa menyerahkan minyak bekas pakai ini.

Siswa pun bersyukur karena hal ini membantu orangtua mereka untuk membayar biaya sekolah. Setiap harinya mereka mengumpulkan minyak jelantah dari rumah, untuk kemudian diserahkan ke sekolah sepekan hingga dua pekan sekali.

