HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral! Siswa MAN Kompak Balik Badan demi Jaga Mata saat Nonton Modern Dance

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |18:07 WIB
Viral! Siswa MAN Kompak Balik Badan demi Jaga Mata saat Nonton Modern Dance
Siswa MAN 2 kompak balik badan demi jaga pandangan saat nonton modern dance di lapangan basket (Foto: TikTok @marisaanata)
A
A
A

 

JAKARTA – Sebuah video viral memperlihatkan para siswa sekolah MAN 2 kota Malang kompak balik badan saat modern dance para gadis hadir di lapangan di tengah pertandingan basket. Para siswa yang mayoritas laki-laki itu menjaga pandangannya dari godaan para dancer yang sedang menari.

Di akun tiktok yang diunggah oleh @yuk_hijrahyuk, siswa MAN 2 Kota Malang balik badan saat menonton Dance DBL Indonesia 2023. Tim basket MAN 2 Kota Malang berlaga melawan Tim basket siswa SMAN 5 Malang di Gor Bima SaktI Sukun, Kota Malang.

 

Saat modern dance atau pemandu sorak muncul, para siswa kompak balik badan menjaga pandangan mata. Hal ini dilakukan menjaga pandangan dari dosa.

Dikutip Rabu (23/8/2023), video itu viral saat siswa menonton Developmental Basketball League (DBL) di GOR Bimasakti trending di TikTok. Mereka bermaksud menjaga pandangan bagi laki-laki muslim, khususnya di sekolah Islam seperti MAN 2 Kota Malang.

 

“Bukannya tidak mengharagai yang sedang tampil, izinkan kami berikhtiar dalam menjaga pandangan,” tulis video.

Seperti dilihat di akun TikTok @marisaanata, dia tampak mengunggah momen saat dance #3DX tampil di sela-sela pertandingan DBL. Namun di balik tampilan dance tersebut, rekaman video menyoroti siswa MAN 2 Kota Malang saat berbalik badan.

"Kali ini lawan MAN 2 dan para penonton laki-laki dari MAN 2 balik badan semua saat dance #3DX tampil," tulis dalam keterangan video tersebut.

Sontak unggahan itu menuai beragam komentar dari warganet. Tak sedikit warganet yang kagum dengan aksi siswa MAN 2 Kota Malang tersebut.

