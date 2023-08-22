Unhan Buka Beasiswa S2 Strategi Perang Semesta, Cek Syaratnya

JAKARTA - Universitas Pertahanan (Unhan) Republik Indonesia (RI) siap membuka program studi Strategi Perang Semesta di bawah Fakultas Strategi Pertahanan. Ide itu terwujud usai Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa yang ingin banyak mengetahui soal ilmu pertahanan.

Sampai akhirnya, Unhan mengabulkan permintaan tersebut. Dengan dibukanya program studi Strategi Perang Semesta untuk para pekerja media massa dan para anggota partai politik agar bisa memiliki pemahaman lebih mengenai ilmu pertahanan.

BACA JUGA:

"Ada keinginan besar dari teman-teman redaksi untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan ilmu-ilmu pertahanan. Kita buka itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman dari media massa," kata Wakil Dekan Bidang Akademik & Kemahasiswaan Fakultas Strategi Perang Unhan RI, Brigjen TNI Ari Pitoyo Sumarno, saat sosialisasi beasiswa program studi Strategi Perang Semesta, di Gedung Sindo, Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Dalam kesempatan itu, Ari menjelaskan program studi Strategi Perang Semesta akan terdapat kelas eksekutif yakni mahasiswa S2 yang akan mendapatkan beasiswa. Beasiswa itu akan diberikan kepada 20 orang terpilih yang sudah melalui seleksi ketat oleh Unhan RI.

BACA JUGA:

"Sudah sekitar 40 orang yang mendaftar, nanti kita akan seleksi lagi, yang dilihat utama adalah kemampuan berbahasa Inggrisnya, karena tenaga pengajar kami nanti diambil dari luar negeri seperti University of Birmingham dan juga Oxford," tutur Brigjen Ari.

"Sehingga setiap warga negara bisa memahami peran dan fungsinya masing-masing, bagaimana mempertahankan wilayah dan mempertahankan kedaulatan wilayahnya," tutur Ari.