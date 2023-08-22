Advertisement
HOME
EDUKASI
SEKOLAH
Cerdas Itu Bukan Hanya IQ Tinggi, Begini Kata Juara Olimpiade Matematika
Marieska Harya Virdhani
Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |18:57 WIB
Mischka dan Devon meraih 100 medali olimpiade matematika selama pandemi Covid-19 (Foto: Okezone)
https://edukasi.okezone.com/read/2023/08/22/624/2869129/cerdas-itu-bukan-hanya-iq-tinggi-begini-kata-juara-olimpiade-matematika
<p><strong>JAKARTA </strong>- Kecerdasan seseorang seringkali diukur berdasarkan angka. Misalnya, hanya diukur berdasarkan peringkat di sekolah, nilai rapor, atau bahkan <a href="https://www.okezone.com/tag/IQ"><strong>tes IQ</strong></a> atau tes kecerdasan. Padahal, kecerdasan seseorang bukan hanya soal akademik, lho!</p> <p>Menurut Mischka Aoki dan Devon Kei, pemenang olimpiade matematika internasional, cerdas bukan hanya soal angka tetapi juga kecerdasan psikologi dan emosional. Bukan kutu buku, tetapi mereka murah senyum dan begitu ceria saat bercerita pengalaman mereka.</p> <div id="bacajuga" style="clear: both;"> <div class="text-baca-juga">BACA JUGA:</div> <div class="description-baca-juga"><img class="img-baca-juga" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/624/2869113/nilai-iq-tinggi-sudah-pasti-jago-matematika-benarkah-THMnkp9hGl.jpg" alt="" /><a class="a-baca-juga" href="https://edukasi.okezone.com/read/2023/08/22/624/2869113/nilai-iq-tinggi-sudah-pasti-jago-matematika-benarkah">Nilai IQ Tinggi Sudah Pasti Jago Matematika, Benarkah? </a></div> </div> <p>“Cerdas itu bukan hanya matematika saja atau nilai IQ, tetapi kita juga harus punya skill,” kata mereka saat berdiskusi bersama Mensa Indonesia di Jakarta, Selasa (22/8/2023).</p> <p>Mischka mencontohkan dia suka sekali untuk melatih skill baru setiap hari. Salah satunya dengan skill kemampuan berbahasa Inggris dan Prancis.</p> <p> BACA JUGA:</p> <div id="bacajuga" style="clear: both;"> <div class="description-baca-juga"><img class="img-baca-juga" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/624/2869084/mengenal-mischka-dan-devon-pemenang-100-medali-olimpiade-matematika-berapa-sih-nilai-iq-mereka-MMdiYwMUBQ.jfif" alt="" /><a class="a-baca-juga" href="https://edukasi.okezone.com/read/2023/08/22/624/2869084/mengenal-mischka-dan-devon-pemenang-100-medali-olimpiade-matematika-berapa-sih-nilai-iq-mereka">Mengenal Mischka dan Devon Pemenang 100 Medali Olimpiade Matematika, Berapa <em>Sih</em> Nilai IQ Mereka?</a></div> </div> <p>“Saya juga mulai mempelajari bahasa Prancis dan memberi konten di media sosial caranya belajar bahasa Inggris,” kata Mischka.</p> <p>Begitu juga Devon. alt="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/06/65/3188173/riwayat_pendidikan-2OAZ_large.jpg" width="85" height="85" alt loading="lazy"> </a> <div class="box-text"> <a onclick="DataLayerTracking(0,'BeritaTerpopuler')" class="title" href="https://edukasi.okezone.com/read/2025/12/06/65/3188173/adu-pendidikan-muhaimin-iskandar-dan-raja-juli-ternyata-berbeda-latar-belakang" aria-labelledby="Adu Pendidikan Muhaimin Iskandar dan Raja Juli, Ternyata Berbeda Latar Belakang">Adu Pendidikan Muhaimin Iskandar dan Raja Juli, Ternyata Berbeda Latar Belakang</a> </div> </div> <div style="display: none;" class="LayerTerpopuler-0" data-images="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/06/65/3188173/riwayat_pendidikan-2OAZ_large.jpg" data-channelname="Kampus" data-link="https://edukasi.okezone.com/read/2025/12/06/65/3188173/adu-pendidikan-muhaimin-iskandar-dan-raja-juli-ternyata-berbeda-latar-belakang" data-title="Adu Pendidikan Muhaimin Iskandar dan Raja Juli, Ternyata Berbeda Latar Belakang" data-date="20251206" data-id="3188173" data-kanal="edukasi" channel_name="kampus"> </div> <div class="list-news"> <a onclick="DataLayerTracking(1,'BeritaTerpopuler')" class="box-img" href="https://edukasi.okezone.com/read/2025/12/05/65/3188076/riwayat-pendidikan-raja-juli-antoni-menteri-kehutanan-yang-sebut-dirinya-tak-pernah-terbitkan-izin-penebangan-hutan" aria-label="article image"> <img class="img" src="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/05/65/3188076/raja_juli-CnWp_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/05/65/3188076/raja_juli-CnWp_large.jpg" width="85" height="85" alt loading="lazy"> </a> <div class="box-text"> <a onclick="DataLayerTracking(1,'BeritaTerpopuler')" class="title" href="https://edukasi.okezone.com/read/2025/12/05/65/3188076/riwayat-pendidikan-raja-juli-antoni-menteri-kehutanan-yang-sebut-dirinya-tak-pernah-terbitkan-izin-penebangan-hutan" aria-labelledby="Riwayat Pendidikan Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan yang Sebut Dirinya Tak Pernah Terbitkan Izin Penebangan Hutan">Riwayat Pendidikan Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan yang Sebut Dirinya Tak Pernah Terbitkan Izin Penebangan Hutan</a> </div> </div> <div style="display: none;" class="LayerTerpopuler-1" data-images="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/05/65/3188076/raja_juli-CnWp_large.jpg" data-channelname="Kampus" data-link="https://edukasi.okezone.com/read/2025/12/05/65/3188076/riwayat-pendidikan-raja-juli-antoni-menteri-kehutanan-yang-sebut-dirinya-tak-pernah-terbitkan-izin-penebangan-hutan" data-title="Riwayat Pendidikan Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan yang Sebut Dirinya Tak Pernah Terbitkan Izin Penebangan Hutan" data-date="20251205" data-id="3188076" data-kanal="edukasi" channel_name="kampus"> </div> <div class="list-news"> <a onclick="DataLayerTracking(2,'BeritaTerpopuler')" class="box-img" href="https://edukasi.okezone.com/read/2025/12/05/624/3188011/cara-dan-syarat-daftar-pppk-tenaga-kependidikan-sekolah-rakyat-2025-ini-alokasi-formasinya" aria-label="article image"> <img class="img" src="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/05/624/3188011/pppk-4coI_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/05/624/3188011/pppk-4coI_large.jpg" width="85" height="85" alt loading="lazy"> </a> <div class="box-text"> <a onclick="DataLayerTracking(2,'BeritaTerpopuler')" class="title" href="https://edukasi.okezone.com/read/2025/12/05/624/3188011/cara-dan-syarat-daftar-pppk-tenaga-kependidikan-sekolah-rakyat-2025-ini-alokasi-formasinya" aria-labelledby="Cara dan Syarat Daftar PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2025, Ini Alokasi Formasinya">Cara dan Syarat Daftar PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2025, Ini Alokasi Formasinya</a> </div> </div> <div style="display: none;" class="LayerTerpopuler-2" data-images="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/05/624/3188011/pppk-4coI_large.jpg" data-channelname="Sekolah" data-link="https://edukasi.okezone.com/read/2025/12/05/624/3188011/cara-dan-syarat-daftar-pppk-tenaga-kependidikan-sekolah-rakyat-2025-ini-alokasi-formasinya" data-title="Cara dan Syarat Daftar PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2025, Ini Alokasi Formasinya" data-date="20251205" data-id="3188011" data-kanal="edukasi" channel_name="sekolah"> </div> <div class="list-news"> <a onclick="DataLayerTracking(3,'BeritaTerpopuler')" class="box-img" href="https://edukasi.okezone.com/read/2025/12/06/65/3188161/komdigi-sebut-scam-makin-berkembang-gen-z-wajib-tingkatkan-literasi-digital" aria-label="article image"> <img class="img" src="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/06/65/3188161/unsoed-XjNm_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/06/65/3188161/unsoed-XjNm_large.jpg" width="85" height="85" alt loading="lazy"> </a> <div class="box-text"> <a onclick="DataLayerTracking(3,'BeritaTerpopuler')" class="title" href="https://edukasi.okezone.com/read/2025/12/06/65/3188161/komdigi-sebut-scam-makin-berkembang-gen-z-wajib-tingkatkan-literasi-digital" aria-labelledby="Komdigi Sebut Scam Makin Berkembang, Gen Z Wajib Tingkatkan Literasi Digital">Komdigi Sebut Scam Makin Berkembang, Gen Z Wajib Tingkatkan Literasi Digital</a> </div> </div> <div style="display: none;" class="LayerTerpopuler-3" data-images="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/06/65/3188161/unsoed-XjNm_large.jpg" data-channelname="Kampus" data-link="https://edukasi.okezone.com/read/2025/12/06/65/3188161/komdigi-sebut-scam-makin-berkembang-gen-z-wajib-tingkatkan-literasi-digital" data-title="Komdigi Sebut Scam Makin Berkembang, Gen Z Wajib Tingkatkan Literasi Digital" data-date="20251206" data-id="3188161" data-kanal="edukasi" channel_name="kampus"> </div> <div class="list-news"> <a onclick="DataLayerTracking(4,'BeritaTerpopuler')" class="box-img" href="https://edukasi.okezone.com/read/2025/12/06/65/3188160/insight-talks-resmi-dibuka-di-unsoed-mahasiswa-dibekali-pengetahuan-deteksi-scam" aria-label="article image"> <img class="img" src="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/06/65/3188160/unsoed-nFQZ_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/06/65/3188160/unsoed-nFQZ_large.jpg" width="85" height="85" alt loading="lazy"> </a> <div class="box-text"> <a onclick="DataLayerTracking(4,'BeritaTerpopuler')" class="title" href="https://edukasi.okezone.com/read/2025/12/06/65/3188160/insight-talks-resmi-dibuka-di-unsoed-mahasiswa-dibekali-pengetahuan-deteksi-scam" aria-labelledby="Insight Talks Resmi Dibuka di Unsoed, Mahasiswa Dibekali Pengetahuan Deteksi Scam">Insight Talks Resmi Dibuka di Unsoed, Mahasiswa Dibekali Pengetahuan Deteksi Scam</a> </div> </div> <div style="display: none;" class="LayerTerpopuler-4" 