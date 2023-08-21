Seleksi Tahap II Beasiswa Unggulan Kemendikbud 2023 Segera Dibuka, Catat Jadwalnya

JAKARTA - Seleksi Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahap II akan segera dibuka. Beasiswa Unggulan adalah program beasiswa yang bertujuan untuk memberikan biaya pendidikan oleh pemerintah Indonesia kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia.
Dikutip dari laman resmi Kemendikbudristek, Senin (21/8/2023), Beasiswa Unggulan terdiri dari program beasiswa bergelar (degree) dan non-gelar (non-degree). Beasiswa bergelar terdiri dari jenjang pendidikan Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) bagi masyarakat berprestasi dan Pegawai Kemendikbudristek yang akan mendaftar atau yang sedang melaksanakan studi di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di bawah binaan Kemendikbudristek.
Beasiswa Unggulan telah memberikan pelayanan dalam pemberian biaya pendidikan dimulai
sejak tahun 2006 dan saat ini sudah memasuki tahun ke-17. Untuk memberikan pelayanan
dan menjamin mutu pelaksanaan Beasiswa Unggulan menjadi lebih baik dari tahun-tahun
sebelumnya, terutama dalam proses pendaftaran, maka Pusat Layanan Pembiayaan
Pendidikan (Puslapdik) menyusun Buku Panduan Pendaftaran Beasiswa Unggulan,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Jadwal Beasiswa Unggulan 2023
Pendaftaran Beasiswa Unggulan
3-17 Agustus
Seleksi Tahap I
18-22 Agustus
Pengumuman Hasil Seleksi Tahap I
23 Agustus
Seleksi Tahap II
4-12 September
Pengumuman Hasil Seleksi Tahap II
18 September
Pembekalan dan Penjelasan Teknis Penandatanganan Kontak
21-30 September