HOME EDUKASI SEKOLAH

Seleksi Tahap II Beasiswa Unggulan Kemendikbud 2023 Segera Dibuka, Catat Jadwalnya

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |18:46 WIB
Beasiswa unggulan Kemendikbud 2023 segera buka seleksi tahap II (Foto: Freepik)
Beasiswa unggulan Kemendikbud 2023 segera buka seleksi tahap II (Foto: Freepik)
JAKARTA - Seleksi Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahap II akan segera dibuka. Beasiswa Unggulan adalah program beasiswa yang bertujuan untuk memberikan biaya pendidikan oleh pemerintah Indonesia kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia.

Dikutip dari laman resmi Kemendikbudristek, Senin (21/8/2023), Beasiswa Unggulan terdiri dari program beasiswa bergelar (degree) dan non-gelar (non-degree). Beasiswa bergelar terdiri dari jenjang pendidikan Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) bagi masyarakat berprestasi dan Pegawai Kemendikbudristek yang akan mendaftar atau yang sedang melaksanakan studi di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di bawah binaan Kemendikbudristek.

Beasiswa Unggulan telah memberikan pelayanan dalam pemberian biaya pendidikan dimulai

sejak tahun 2006 dan saat ini sudah memasuki tahun ke-17. Untuk memberikan pelayanan

dan menjamin mutu pelaksanaan Beasiswa Unggulan menjadi lebih baik dari tahun-tahun

sebelumnya, terutama dalam proses pendaftaran, maka Pusat Layanan Pembiayaan

Pendidikan (Puslapdik) menyusun Buku Panduan Pendaftaran Beasiswa Unggulan,

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

 BACA JUGA:

Jadwal Beasiswa Unggulan 2023

Pendaftaran Beasiswa Unggulan

3-17 Agustus

Seleksi Tahap I

18-22 Agustus

Pengumuman Hasil Seleksi Tahap I

23 Agustus

Seleksi Tahap II

4-12 September

Pengumuman Hasil Seleksi Tahap II

18 September

Pembekalan dan Penjelasan Teknis Penandatanganan Kontak

21-30 September

Telusuri berita edukasi lainnya
