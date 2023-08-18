Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

40 Santri Raih Beasiswa, Siap Berangkat Kuliah ke Maroko

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |12:10 WIB
40 Santri Raih Beasiswa, Siap Berangkat Kuliah ke Maroko
40 santri siap berangkat kuliah ke Maroko (Foto: NU Online)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 40 santri calon penerima beasiswa siap untuk berangkat ke Maroko. Mereka adalah peserta program inkubasi beasiswa santri ke Maroko yang diadakan di Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Program itu merupakan program kerja sama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan dengan Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kerajaan Maroko di bidang pendidikan. Program tersebut berlangsung sejak 15 Juli hingga 15 Agustus 2023.

Ketua Umum PBNU KH, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, memberikan pesan-pesan penting kepada 40 peserta. Gus Yahya mengingatkan para calon penerima beasiswa untuk menjadikan kesempatan ini sebagai momentum berharga dalam mengembangkan diri dan memperdalam pemahaman agama dan ilmu pengetahuan.

Ia mengajak para calon penerima beasiswa untuk menjalani studi dengan tekun dan sungguh-sungguh. Dia menekankan bahwa ilmu pengetahuan adalah amanah yang harus dijaga dan ditingkatkan.

"Mudah-mudahan kalian semua dikaruniai kekuatan lahir batin dalam belajar termasuk kekuatan untuk menata niat kalian masing-masing dalam belajar,” ucap Gus Yahya dikutip dalam laman resmi NU Online, Jumat (18/8/2023).

Ia menegaskan, pentingnya mengamalkan ilmu yang telah diperoleh setelah pulang ke Tanah Air dan menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat dan umat. Lebih lanjut dia meminta agar calon penerima beasiswa akan memberikan ilmunya melalui Jam'iyah NU di Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088015/apa-perbedaan-bantuan-kip-dan-pip-JuGvEGgnND.jpg
Apa Perbedaan Bantuan KIP dan PIP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088008/prancis-buka-pendaftaran-beasiswa-magister-manajemen-dapat-uang-bulanan-hingga-perumahan-xwxBwxFURG.jpg
Prancis Buka Pendaftaran Beasiswa Magister Manajemen, Dapat Uang Bulanan hingga Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/65/3083791/daftar-beasiswa-yang-tidak-diwajibkan-balik-ke-indonesia-ZvCtWI9Axf.jpg
Daftar Beasiswa yang Tidak Diwajibkan Balik ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/65/3082105/dewan-pers-nilai-bri-fellowship-journalism-2025-tingkatkan-kompetensi-jurnalis-415j5WBgfu.jpg
Dewan Pers Nilai BRI Fellowship Journalism 2025 Tingkatkan Kompetensi Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/65/3081155/wamendiktisaintek-stella-christie-kaji-ulang-beasiswa-lpdp-SjRLq3ohf2.png
Wamendiktisaintek Stella Christie Kaji Ulang Beasiswa LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/624/3073221/cara-mudah-mencairkan-dana-bantuan-pip-kemdikbud-2024-cuma-dengan-pakai-hp-lHoxjMcOwK.jpg
Cara Mudah Mencairkan Dana Bantuan PIP Kemdikbud 2024, Cuma dengan Pakai HP
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement