40 Santri Raih Beasiswa, Siap Berangkat Kuliah ke Maroko

JAKARTA - Sebanyak 40 santri calon penerima beasiswa siap untuk berangkat ke Maroko. Mereka adalah peserta program inkubasi beasiswa santri ke Maroko yang diadakan di Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Program itu merupakan program kerja sama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan dengan Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kerajaan Maroko di bidang pendidikan. Program tersebut berlangsung sejak 15 Juli hingga 15 Agustus 2023.

Ketua Umum PBNU KH, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, memberikan pesan-pesan penting kepada 40 peserta. Gus Yahya mengingatkan para calon penerima beasiswa untuk menjadikan kesempatan ini sebagai momentum berharga dalam mengembangkan diri dan memperdalam pemahaman agama dan ilmu pengetahuan.

Ia mengajak para calon penerima beasiswa untuk menjalani studi dengan tekun dan sungguh-sungguh. Dia menekankan bahwa ilmu pengetahuan adalah amanah yang harus dijaga dan ditingkatkan.

"Mudah-mudahan kalian semua dikaruniai kekuatan lahir batin dalam belajar termasuk kekuatan untuk menata niat kalian masing-masing dalam belajar,” ucap Gus Yahya dikutip dalam laman resmi NU Online, Jumat (18/8/2023).

Ia menegaskan, pentingnya mengamalkan ilmu yang telah diperoleh setelah pulang ke Tanah Air dan menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat dan umat. Lebih lanjut dia meminta agar calon penerima beasiswa akan memberikan ilmunya melalui Jam'iyah NU di Indonesia.