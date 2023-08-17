Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Anggota Paskibraka Kompak Menangis Usai Bertugas di Istana Negara, Haru dan Bangga

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |18:07 WIB
Anggota Paskibraka Kompak Menangis Usai Bertugas di Istana Negara, Haru dan Bangga
Anggota Paskibraka kompak menangis usai bertugas di Istana Negara (foto: Instagram @BPIPRI)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Paskibraka berhasil menjalankan tugas dengan baik di Istana Negara dalam perayaan HUT ke-78 RI baik pengibaran bendera maupun upacara penurunan bendera. Terlihat dalam video yang dibagikan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), para anggota menangis usai bertugas.

 Paskibraka kompak menangis usai bertugas (Foto: Instagram @BPIPRI)

"Usai bertugas, Paskibraka Tim Indonesia Maju saling berpelukan, menumpahkan rasa haru, bahagia telah berhasil membawa Bendera Pusaka ke atas tiang bendera," tulis akun Instagram @BPIPRI, Kamis (17/8/2023).

Mereka berhasil menjalankan tugas dengan baik pada momen yang sakral. Semua kekompakan disaksikan seluruh jutaan mata.

"Disaksikan jutaan mata masyarakat Indonesia di dalam dan luar negeri," tulis akun tersebut.

