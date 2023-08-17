Anggota Paskibraka Kompak Menangis Usai Bertugas di Istana Negara, Haru dan Bangga

Anggota Paskibraka kompak menangis usai bertugas di Istana Negara (foto: Instagram @BPIPRI)

JAKARTA - Anggota Paskibraka berhasil menjalankan tugas dengan baik di Istana Negara dalam perayaan HUT ke-78 RI baik pengibaran bendera maupun upacara penurunan bendera. Terlihat dalam video yang dibagikan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), para anggota menangis usai bertugas.

"Usai bertugas, Paskibraka Tim Indonesia Maju saling berpelukan, menumpahkan rasa haru, bahagia telah berhasil membawa Bendera Pusaka ke atas tiang bendera," tulis akun Instagram @BPIPRI, Kamis (17/8/2023).

Mereka berhasil menjalankan tugas dengan baik pada momen yang sakral. Semua kekompakan disaksikan seluruh jutaan mata.

"Disaksikan jutaan mata masyarakat Indonesia di dalam dan luar negeri," tulis akun tersebut.