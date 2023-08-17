Fakta-Fakta Lilly Wenda, Sepatu Copot saat Jadi Pembawa Baki di Istana Negara

JAKARTA - Lilly Indiani Suparman Wenda menarik perhatian publik. Pelajar asal provinsi Papua Pegunungan ini bertugas di Istana Negara sebagai pembawa baki Paskibraka 2023. Lilly Wenda, sapaannya, tampak tenang saat memberikan bendera merah putih kepada Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara, Kamis (17/8/2023).

Lilly Wenda merupakan pembawa baki pertama yang berasal dari Papua. Terpancar kebanggaan dari raut wajah Lilly Wenda karena menjadi pembawa baki pada upacara pengibaran bendera dalam perayaan HUT ke-78 RI.

Ada kejadian viral yang terjadi di lapangan Istana Negara. Lilly Wenda mendadak viral di media sosial. Apa saja itu? Berikut rangkuman Okezone tentang Lilly Wenda.

Fakta Lilly Wenda

1.Sepatu Copot

Lilly Wenda menjadi viral karena sepatu pantofel yang dipakainya, sebelah kiri, mendadak copot di lapangan. Hal itu terjadi ketika dia selesai memberikan bendera merah putih kepada Presiden Joko Widodo. Sepatunya copot di tengah lapangan ketika ia sedang baris berbaris membentuk formasi.

Lilly dengan tenang menyelesaikan tugasnya. Dia tetap melangkah tanpa menggunakan sepatu sebelah kiri. Hanya terlihat kaus kaki putih yang membalut kakinya. Senyuman tidak lepas dari wajah Lilly Wenda.

2.Pelajar asal Papua Pegunungan

Lilly Wenda merupakan pelajar di Wamena, Papua. Dia menjadi salah satu wakil dari Timur Indonesia di mana provinsi Papua dimekarkan, salah satunya adalah Papua Pegunungan.