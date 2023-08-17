Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral! Guru di Papua Betulkan Tali Sepatu Siswa saat Upacara Bendera

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |12:30 WIB
Viral! Guru di Papua Betulkan Tali Sepatu Siswa saat Upacara Bendera
Viral guru betulkan tali sepatu siswa saat upacara bendera (Foto: @pembasmi.kehaluan.real)
A
A
A

JAKARTA - Video viral memperlihatkan salah seorang guru di sebuah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sorong Kota Papua Barat Daya. Sang guru menjadi viral, lantaran ketika prosesi Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih yang dilaksanakan di sekolah tersebut, salah satu pasukan pengibar bendera mereka, tali sepatunya lepas.

 BACA JUGA:

Namun, karena rasa profesionalnya, siswa tersebut tetap terdiam dan berdiri tegap menghadap ke depan. Akan tetapi, tiba-tiba saja secara mendadak salah satu guru dari mereka masuk ke dalam lapangan dan langsung membetulkan tali sepatu siswa tersebut yang terlepas. Lewat salah satu akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall, video tersebut beredar luas dan kini ramai menjadi perbincangan netizen.

“Pasukan pengibar bendera yang tali sepatunya lepas, dan Bapak guru yang sangat peka. memasangkan tali sepatunya, bapak guru yang begitu sayang dan peduli kepada anak didiknya,” tulis pemilik akun, dikutip dalam Instagram @pembasmi.kehaluan.reall, Kamis (17/8/2023).

 BACA JUGA:

Melihat aksi heroik salah satu guru tersebut, tentu saja membuat netizen dibuat haru akan dirinya. Untuk itu, lewat kolom komentar unggahan video tersebut, sebagai ucapan terima kasihnya tidak sedikit dari netizen juga yang mendoakan guru tersebut agar terus diberikan kesehatan.

Halaman:
1 2
