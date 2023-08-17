2 Anggota Purna Paskibraka Bawa Duplikat Bendera Pusaka ke Istana Negara Naik Kereta Kencana

JAKARTA - Sebanyak 2 pelajar anggota purna Paskibraka yang bertugas tahun lalu membawa bendera duplikat pusaka merah putih dari Monas menuju Istana Negara. Kedua pelajar tersebut merupakan anggota Paskibraka tahun 2022 atau Purna Paskibraka Duta Pancasila.

Kedua pelajar perempuan tersebut menerima bendera duplikat merah putih yang diserahkan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Monas. Selanjutnya, mereka diiringi oleh korps marching band TNI Polri serta barisan Abang None Jakarta dan perempuan berkebaya untuk naik kereta kencana.

Selain bendera duplikat, mereka juga membawa teks proklamasi. Keduanya duduk di dalam kereta kencana Ki Jaga Rasa melewati patung kuda hingga menuju Istana Negara, Kamis (17/8/2023). Selanjutnya bendera duplikat dan teks proklamasi tersebut nantinya akan diserahkan Istana Negara.

Terlihat kemeriahan iring-iringan kirab bendera pusaka menuju Istana Negara yang ditonton oleh warga di area lokasi. Musik Korps Marching Band mengiringi perjalanan kirab tersebut.