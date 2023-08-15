Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Cara Daftar dan Ketentuan Beasiswa S2 Kemenag 2023

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |16:11 WIB
JAKARTA - Cara daftar dan ketentuan beasiswa S2 Kemenag 2023. Diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) kembali membuka Beasiswa S2 untuk para mahasiswa yang berkeinginan untuk memiliki gelar ganda atau double degree.

Melalui program ini, Kemenag membuka kesempatan bagi para lulusan S1 untuk dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Beasiswa ini juga merupakan program pendidikan dari Kementerian Agama Tahap 2. Pendaftaran dari beasiswanya sendiri akan ditutup pada 25 Agustus 2023.

Berikut ini cara daftar dan ketentuan beasiswa S2 Kemenag 2023.

Pendaftaran Beasiswa S2 Double Degree Kemenag Tahap 2 dilakukan di https://pendaftaran-beasiswa.kemenag.go.id/

Syarat Dokumen:

- Biodata diri (diisi pada formulir pendaftaran online)

- Pas foto (diunggah pada formulir pendaftaran online)

- Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)

- Scan asli paspor bagi WN

- Scan asli ijazah S1 atau D4 dari perguruan tinggi terakreditasi

- Scan asli transkrip nilai S1 atau D4 dari perguruan tinggi terakreditasi

- Scan dokumen penyetaraan ijazah (bagi lulusan luar negeri)

- Scan asli Surat Keterangan sehat jasmani dan bebas narkoba dari rumah sakit atau pusat layanan kesehatan

- Scan asli Surat Pernyataan Komitmen dan Integritas

- Scan asli 2 Rekomendasi

- Scan asli Rencana Studi

- Scan asli Personal Statement / Esai Motivasi Diri

- Scan asli Surat Keterangan bagi Pendaftar Khusus.

Telusuri berita edukasi lainnya
