5 Beasiswa Ini Masih Buka Pendaftaran Agustus 2023, Cek Syaratnya

JAKARTA - 5 beasiswa ini yang masih buka pendaftaran pada Agustus 2023. Beasiswa ini diperuntukkan kepada mahasiswa baru, mahasiswa aktif, D3, D4, S1, S2 hingga S3 dan lulusan SMA/SMK sederajat.

Simak informasinya agar tidak ketinggalan informasi dalam mendaftar beasiswa di Agustus 2023.

Melalui rangkuman Okezone dari laman resminya, berikut 5 beasiswa yang masih buka pendaftaran pada Agustus 2023, Jakarta, Senin (14/8/2023).

1. Beasiswa Unggulan

Beasiswa Unggulan telah dibuka sejak 3 Agustus 2023 melalui laman https://beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id/. Sebelum mendaftar beasiswa perhatikan persyaratan denga cermat.

Berikut syarat daftar Beasiswa Unggulan.

- Calon mahasiswa sarjana, magister atau doktoral yang telah memperoleh surat diterima di perguruan tinggi minimal terakreditasi B, atau sudah menempuh perkulihan pada semster 1 namun belum mendapatkan Kartu Hasil Studi (KHS), atau telah menjalani kuliah maksiman semester 3.

- KTP

- Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) bagi yang telah berkuliah

- Kartu Hasil Studi (KHS) bagi mahasiswa aktif semester 1 dan 2

- Ijazah dan transkrip nilai untuk jenjang magister dan doktoral

- Sertifikaf bahasa Inggris dan bahasa Indonesia

- Proposal rencana studi jenjan magister, berisi rencana kuliah, SKS per semester, topik tesis, aktivitas di luar perkuliahan dan implementasi hasil studi di masyarakat.

- Proposal penelitian bagi jenjang doktoral

- Surat rekomedasi dari akademisi atau institusi terkait:

- Mahasiswa baru S1: melalui kepala sekolah/guru SMA/SMK/sederajat

- Mahasiswa baru S2, S3 serta mahasiswa aktif: dari dosen/perguruan tinggi asal, maupun atasan kerja atau lembaga terkait.

- Surat pernyataan tidak sedang meneriman beasiswa sejenis dari APBN dan APBD

- Sertifikasi prestasi minimal tingkat kabupaten

- Membuat esai dengan tema kontribusi untuk Indonesia Maju 2045 bagi S1 dan tema kontribusi yang sudah dilakukan bangsa bagi pelamar S2 dan S3, dengan ketentuan minmal 1.000 kata bagi S1 dan 1.500 kata bagi S2 dan S3.

Selain itu terdapat komponen beasiswa yang akan diterima nantinya oleh mahasiswa yaitu:

- Biaya kuliah per semester

- Biaya hidup

- Biaya buku

2. Beasiswa BCA 2024

Beasiswa BCA 2024 merupakan beasiswa yang meliputi Program Pendidikan Bisnis dan Perbankan (PPBP) dan Program Pendidikan Teknik Informatika (PPTI) di BCA Learning Institute. Beasiswa BCA 2024 akan dibuka sampai 15 September 2023.

Terdapat komponen yang nantinya mahasiswa terima dari Beasiswa BCA yaitu:

- Biaya pendidikan

- Kesempatan magang

- Kesempatan penawaran kerja BCA non ikatan dinas

- Asrama

- Shuttle bus

- Makan siang

Apabila tertarik mengikuti Beasiswa BCA 2024 simak persyaratanya.

- Warga Negara Indonesia (WNI)

- Siswa/siswi kelas XII atau lulusan SMA/SMK

- Usia maksimun 19 tahun ketika mendaftar

- Khusus pendaftar PPTI dengan jurusan IPA atau SMK jurusan teknik informatika

- Rata-rata nilai rapor X,XI dan XII minimal 7,50

- Rata-rata nilai Matematika kelas X, XI, dan XII (SMA IPA, IPS) atau nilai produktif kelas X, XI, dan XII (khusus SMK) minimal 7,50

- Isikan angka 0.00 pada kolom nilai rapor kelas XI semester 2 jika nilai rapor belum keluar

- Tidak pernah tinggal kelas dari SD-SMA/SMK

- Tidak pernah terlibat narkoba dan pelanggaran hukum lainnya

- Lolos dalam proses seleksi

Simak info lengkap pendaftaran Beasiswa BCA 2024 melalui laman karir.bca.co.id/beasiswa-bca.