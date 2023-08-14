Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Rincian Biaya Kuliah Jurusan Kedokteran di Unair, Jalur SNBP dan SNBT hingga Mandiri

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |13:06 WIB
Rincian Biaya Kuliah Jurusan Kedokteran di Unair, Jalur SNBP dan SNBT hingga Mandiri
Biaya kuliah kedokteran di Universitas Airlangga (Foto: Website Unair)
A
A
A

JAKARTA - Bagi kamu yang berharap bisa kuliah jurusan kedokteran di Universitas Airlangga (Unair), ada baiknya kamu mengetahui rincian biaya kuliah di sana. Dalam laman resmi kampus tersebut, dikutip Senin (14/8/2023), rincian uang kuliah di Unair terbagi menjadi beberapa jalur.

Ada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT), dan jalur Mandiri. Jalur SNBP dan SNBT mewajibkan mahasiswa membayar UKT atau Uang Kuliah Tunggal yang dibagi menjadi beberapa kelas.

Jalur Mandiri sendiri terdiri dari UKS dan UKA. UKS adalah Uang Kuliah Semester yang dibayar setiap semester). Dan UKA adalah Uang Kuliah Awal yaitu tarif minimal yang dibayar sekali pada saat masuk.

Setiap jurusan memiliki besaran biaya masing-masing. Khusus untuk tahun 2023-2024, berikut rincian biaya kuliah jurusan kedokteran di Unair.

Biaya Kuliah Kedokteran Unair

1.Jalur SNBP

Jurusan kedokteran

UKT I A: Rp0-Rp500.000

UKT I B: Rp1.000.000

UKT 1 C: Rp2.400.000

UKT II : Rp10.000.000

UKTIII : Rp15.000.000

UKT IV: Rp25.000.000

Jurusan Kedokteran Gigi

UKT I A: Rp0-Rp500.000

UKT I B: Rp1.000.000

UKT 1 C: Rp2.400.000

UKT II : Rp10.000.000

UKTIII : Rp12.500.000

UKT IV: Rp21.000.000

Jurusan Kedokteran Hewan

UKT I A: Rp0-Rp500.000

UKT I B: Rp1.000.000

UKT 1 C: Rp2.400.000

UKT II : Rp6.000.000

UKTIII : Rp8.000.000

UKT IV: Rp15.000.000

 BACA JUGA:

2. Jalur SNBT

 

Jurusan kedokteran

UKT I A: Rp0-Rp500.000

UKT I B: Rp1.000.000

UKT 1 C: Rp2.400.000

UKT II : Rp10.000.000

UKTIII : Rp15.000.000

UKT IV: Rp25.000.000

Jurusan Kedokteran Gigi

UKT I A: Rp0-Rp500.000

UKT I B: Rp1.000.000

UKT 1 C: Rp2.400.000

UKT II : Rp10.000.000

UKTIII : Rp12.500.000

UKT IV: Rp21.000.000

Jurusan Kedokteran Hewan

UKT I A: Rp0-Rp500.000

UKT I B: Rp1.000.000

UKT 1 C: Rp2.400.000

UKT II : Rp6.000.000

UKTIII : Rp8.000.000

UKT IV: Rp15.000.000

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/65/3157751/ugm-DixL_large.jpg
Segini Biaya Kuliah UGM Jalur Mandiri 2025, Yuk Simak Sebelum Daftar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/65/3138790/kip_kuliah-8Rp2_large.jpg
Segini Gaji Maksimal Orang Tua agar Dapat KIP Kuliah 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/65/3110398/mendiktisaintek-NnAx_large.png
Pendaftaran KIP Kuliah 2025 Resmi Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/65/3081205/ini-alasan-wamendiktisaintek-stella-sebut-biaya-ukt-di-indonesia-tak-ideal-LXbdeu00QN.png
Ini Alasan Wamendiktisaintek Stella Sebut Biaya UKT di Indonesia Tak Ideal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/65/3063906/kapan-kip-kuliah-2024-semester-5-cair-ini-jadwal-lengkapnya-KwvpWc6C0r.jpg
Kapan KIP Kuliah 2024 Semester 5 Cair? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/65/3038982/biaya-ukt-termurah-jalur-mandiri-7lhAGWkQvM.jpg
Biaya UKT Termurah Jalur Mandiri
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement