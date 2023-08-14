Rincian Biaya Kuliah Jurusan Kedokteran di Unair, Jalur SNBP dan SNBT hingga Mandiri

JAKARTA - Bagi kamu yang berharap bisa kuliah jurusan kedokteran di Universitas Airlangga (Unair), ada baiknya kamu mengetahui rincian biaya kuliah di sana. Dalam laman resmi kampus tersebut, dikutip Senin (14/8/2023), rincian uang kuliah di Unair terbagi menjadi beberapa jalur.
Ada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT), dan jalur Mandiri. Jalur SNBP dan SNBT mewajibkan mahasiswa membayar UKT atau Uang Kuliah Tunggal yang dibagi menjadi beberapa kelas.
Jalur Mandiri sendiri terdiri dari UKS dan UKA. UKS adalah Uang Kuliah Semester yang dibayar setiap semester). Dan UKA adalah Uang Kuliah Awal yaitu tarif minimal yang dibayar sekali pada saat masuk.
Setiap jurusan memiliki besaran biaya masing-masing. Khusus untuk tahun 2023-2024, berikut rincian biaya kuliah jurusan kedokteran di Unair.
Biaya Kuliah Kedokteran Unair
1.Jalur SNBP
Jurusan kedokteran
UKT I A: Rp0-Rp500.000
UKT I B: Rp1.000.000
UKT 1 C: Rp2.400.000
UKT II : Rp10.000.000
UKTIII : Rp15.000.000
UKT IV: Rp25.000.000
Jurusan Kedokteran Gigi
UKT I A: Rp0-Rp500.000
UKT I B: Rp1.000.000
UKT 1 C: Rp2.400.000
UKT II : Rp10.000.000
UKTIII : Rp12.500.000
UKT IV: Rp21.000.000
Jurusan Kedokteran Hewan
UKT I A: Rp0-Rp500.000
UKT I B: Rp1.000.000
UKT 1 C: Rp2.400.000
UKT II : Rp6.000.000
UKTIII : Rp8.000.000
UKT IV: Rp15.000.000
2. Jalur SNBT
Jurusan kedokteran
UKT I A: Rp0-Rp500.000
UKT I B: Rp1.000.000
UKT 1 C: Rp2.400.000
UKT II : Rp10.000.000
UKTIII : Rp15.000.000
UKT IV: Rp25.000.000
Jurusan Kedokteran Gigi
UKT I A: Rp0-Rp500.000
UKT I B: Rp1.000.000
UKT 1 C: Rp2.400.000
UKT II : Rp10.000.000
UKTIII : Rp12.500.000
UKT IV: Rp21.000.000
Jurusan Kedokteran Hewan
UKT I A: Rp0-Rp500.000
UKT I B: Rp1.000.000
UKT 1 C: Rp2.400.000
UKT II : Rp6.000.000
UKTIII : Rp8.000.000
UKT IV: Rp15.000.000