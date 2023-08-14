Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Wisudawan Undip Paling Cepat Dapat Kerja Setelah Lulus, Ini Pesan Rektor

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |12:38 WIB
Wisudawan Undip Paling Cepat Dapat Kerja Setelah Lulus, Ini Pesan Rektor
Lulusan wisudawan Undip paling cepat dapat kerja (Foto: Universitas Diponegoro)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 4.077 orang mahasiswa Universitas Diponegoro diwisuda dari berbagai jenjang pendidikan. Rektor Undip, Prof. Dr. Yos Johan Utama S.H., M.Hum. mengatakan ternyata wisudawan lulusan Undip paling cepat meraih pekerjaan setelah lulus.

Prof Yos Johan Utama mengatakan bahwa Undip meraih ranking 1 Nasional Universitas yang alumniya paling cepat mendapat pekerjaan berdasar QS Ranking for employability 2021-2022. Undip juga meraih rangking 2 nasional dan ranking 30 dunia Sustainable university berdasar UI Greemetric 2020, 2021 dan 2022; Ranking 2 Nasional PTNBH Terbaik tahun 2021 dan 5 Besar PTNBH Terbaik 2022; Top 8 National rank for World University Rank 2023 Versi QS WUR; 5 Besar universitas terfavorit 5 tahun berturut turut; Lebih dari 20 Prodi terakreditasi Internasional, ABEST, FIBAA dan ASIIN; dan 24 Prodi ranking1 s.d. 3 prodi terbaik di tingkat nasional.

 Lulusan wisudawan Undip paling cepat dapat kerja (Foto: Undip)

“Ilmu yang kita pelajari selama ini sesungguhnya adalah media keterhubungan kita dengan Sang Khalik. Dengan ilmu itulah kita akan beribadah dalam bentuk ilmu amaliah, didalamnya harus dilandasi dengan integritas yang bersendikan pada kejujuran, kebenaran, dan keadilan,” katanya dalam keterangan resmi kepada Okezone, Senin (14/8/2023).

Ia mendorong lulusan Undip selalu memegang teguh integritas dan kejujuran. Sebab, kata dia, tanpa adanya integritas ilmu hanya akan sekadar menjadi alat kekuasaan belaka bahkan justru dapat merugikan orang lain.

“Sehingga kita harus menjaga dan menegakkan integritas dalam melaksanakan tugas keilmuan,” tegas Prof Yos.

