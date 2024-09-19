Alumni Undip Beri Konsultasi Hukum Gratis, Ini Tujuannya

JAKARTA - Ikatan Keluarga Alumni Universitas Diponegoro (IKA Undip) DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan konsultasi hukum gratis untuk warga Jabodetabek dan sekitarnya. Hal ini dibuat di acara Indonesia Meubel & Desain Expo (IFFINA 2024) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) – BSD,

Ketua DPD IKA Undip DKI Jakarta, Noor Rachmad, menyampaikan, konsultasi hukum gratis tersebut dilaksanakan di Indonesia Meubel & Desain Expo (IFFINA 2024) tanggal 14-17 September 2024 pukul 10.00 - 17.00 WIB.

"Kegiatan ini sudah diprogramkan oleh Bidang Advokasi DPD IKA Undip DKI Jakarta Periode 2023-2028 dan Kantor Hukum DPD IKA Undip DKI Jakarta. Kegiatan ini juga merupakan bentuk nyata dari amanah profesi Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18. Tahun 2003 tentang Advokat," ujarnya, Kamis (19/9/2024).

Pada Konsultasi Hukum Gratis yang dibuka di booth E-56 masyarakat dapat bertanya dan berkonsultasi tentang berbagai macam bidang hukum, mulai dari hukum perdata, hukum perkawinan, hukum waris, investasi bodong, sengketa pertanahan, proses acara pidana yang berlangsung di tingkat kepolisian dan pengadilan, Kepailitan dan PKPU, hukum bisnis serta Kekayaan Intelektual, sebagaimana disampaikan Noor Rachmad.

BACA JUGA: FK Undip Akui Ada Bullying Berupa Iuran Puluhan Juta ke Junior di PPDS

Selama 4 hari penyelanggaraan IFFINA, beberapa pertanyaan dari para pengunjung yang mendatangi booth DPD IKA Undip DKI Jakarta berkisar antara lain persoalan Kekayaan Intelektual (KI) terutama mengenai Desain Industri, Hak Cipta & Merek, selain itu persoalan mengenai tanah & perpajakan, pertanahan seperti perpecahan sertifikat, Akta Jual Beli, Pajak BPHTB dan PPH. Antusiasme pengunjung yang berkonsultasi ini adalah bentuk kebutuhan masyarakat akan "melek" hukum. Inilah yang menjadi salah satu nilai lebih partisipasi DPD IKA UNDIP DKI Jakarta pada acara pameran seperti IFFINA.