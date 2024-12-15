Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

IKA Undip Peduli Balita Bermasalah Gizi

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |13:28 WIB
IKA Undip Peduli Balita Bermasalah Gizi
IKA Undip Peduli Balita Bermasalah Gizi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ikatan Alumni Universitas Diponegoro Jakarta menggelar bakti sosial untuk Balita Bermasalah Gizi. Bekerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Jatinegara, kegiatan bakti sosial "Kick Off Aksi Kolaborasi Jatinegara Turunkan Angka Stunting" digelar di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Citra Permata, Jatinegara, Jakarta Timur.
Kegiatan bakti sosial dan Sosialisasi tersebut merupakan salah satu dari rangkaian Sub Proker IKA UNDIP Jakarta Bidang Pengabdian Masyarakat. Dalam kegiatan ini IKA UNDIP JAKARTA menyerahkan bantuan secara simbolis senilai Rp113.390.000 yang merupakan peran serta dari IKAUNDIP JAKARTA, Diponegoro Golf Community (DGC), PT Dipa Karya Prima serta Puskesmas Kecamatan Jatinegara. 
Kepala Puskesmas Jatinegara yang diwakili oleh Kepala Satuan Pelaksana Upaya Kesehatan Masyarakat, dr Faiza Husna menyambut antusias donasi dari Ikaundip Jakarta. Dia pun berharap kolaborasi juga bisa terjalin tidak hanya pada kesempatan baksos ini saja. 
Dalam acara yang juga dihadiri oleh beberapa para kepala kelurahan dari Kelurahan Bali Mester, Kelurahan Kampung Melayu, Kelurahan Bidaracina, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kelurahan Rawa Bunga, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kelurahan Cipinang Muara.
Koordinator Bidang Pengabdian Masyarakat, Ikatan Alumni Universitas Diponegoro Jakarta, dr Isnindyarti, MKM, juga memberikan paparan mengenai dampak stunting pada balita serta penjelasan darurat stunting di Indonesia. 
Dipilihnya isu Stunting untuk baksos kali ini karena Stunting bisa menghambat prestasi dan kualitas anak, angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan juga akan memperlebar kesenjangan kelompok orang kaya dan miskin. Keadaan ini sayangnya masih terus terjadi di masyarakat Indonesia, termasuk juga di Provinsi DKI Jakarta.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/65/3187259/undip-r8lS_large.jpg
Kisah Unik Mahasiswa Bernama Z, Lulus dengan Predikat Cum Laude Undip
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/65/3094677/undip-zUFJ_large.jpg
BEM FH Undip Angkat Isu Pembangunan Hukum Nasional di Pekan Progresif 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/65/3065184/alumni-undip-beri-konsultasi-hukum-gratis-ini-tujuannya-yNBnqETeaq.jpg
Alumni Undip Beri Konsultasi Hukum Gratis, Ini Tujuannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/65/3062930/fk-undip-akui-ada-bullying-ppds-iuran-rp20-rp40-juta-ke-senior-2jphmxVcAC.jpg
FK Undip Akui Ada Bullying PPDS, Iuran Rp20-Rp40 Juta ke Senior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/65/3059819/mahasiswa-s3-unj-belajar-di-undip-z6E5t5fRgu.jfif
Mahasiswa S3 UNJ 'Belajar' di Undip
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/65/3059508/kematian-dokter-aulia-risma-lestari-rektor-undip-jangan-perpanjang-perdebatan-tunggu-saja-proses-hukumnya-yO0RdthuLf.jpg
Kematian Dokter Aulia Risma Lestari, Rektor Undip: Jangan Perpanjang Perdebatan, Tunggu Saja Proses Hukumnya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement