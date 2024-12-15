IKA Undip Peduli Balita Bermasalah Gizi

JAKARTA - Ikatan Alumni Universitas Diponegoro Jakarta menggelar bakti sosial untuk Balita Bermasalah Gizi. Bekerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Jatinegara, kegiatan bakti sosial "Kick Off Aksi Kolaborasi Jatinegara Turunkan Angka Stunting" digelar di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Citra Permata, Jatinegara, Jakarta Timur.

Kegiatan bakti sosial dan Sosialisasi tersebut merupakan salah satu dari rangkaian Sub Proker IKA UNDIP Jakarta Bidang Pengabdian Masyarakat. Dalam kegiatan ini IKA UNDIP JAKARTA menyerahkan bantuan secara simbolis senilai Rp113.390.000 yang merupakan peran serta dari IKAUNDIP JAKARTA, Diponegoro Golf Community (DGC), PT Dipa Karya Prima serta Puskesmas Kecamatan Jatinegara.

Kepala Puskesmas Jatinegara yang diwakili oleh Kepala Satuan Pelaksana Upaya Kesehatan Masyarakat, dr Faiza Husna menyambut antusias donasi dari Ikaundip Jakarta. Dia pun berharap kolaborasi juga bisa terjalin tidak hanya pada kesempatan baksos ini saja.

Dalam acara yang juga dihadiri oleh beberapa para kepala kelurahan dari Kelurahan Bali Mester, Kelurahan Kampung Melayu, Kelurahan Bidaracina, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kelurahan Rawa Bunga, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kelurahan Cipinang Muara.

Koordinator Bidang Pengabdian Masyarakat, Ikatan Alumni Universitas Diponegoro Jakarta, dr Isnindyarti, MKM, juga memberikan paparan mengenai dampak stunting pada balita serta penjelasan darurat stunting di Indonesia.

Dipilihnya isu Stunting untuk baksos kali ini karena Stunting bisa menghambat prestasi dan kualitas anak, angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan juga akan memperlebar kesenjangan kelompok orang kaya dan miskin. Keadaan ini sayangnya masih terus terjadi di masyarakat Indonesia, termasuk juga di Provinsi DKI Jakarta.