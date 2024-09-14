Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

FK Undip Akui Ada Bullying PPDS, Iuran Rp20-Rp40 Juta ke Senior

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |10:53 WIB
FK Undip Akui Ada Bullying PPDS, Iuran Rp20-Rp40 Juta ke Senior
FK Undip Akui Adanya Bullying PPDS Anestesi. (Foto: Okezone.com/Ist)
A
A
A

SEMARANG - Fakultas Kedokteran (FK) Undip mengakui adanya bullying di PPDS Anestesi berupa iuran Rp20 juta hingga Rp40 juta. Pungutan dibebankan kepada mahasiswa baru, waktunya selama 6 bulan atau 1 semester.

Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Undip Yan Wisnu Prajoko mengatakan, pungutan disebabkan kesalahan sistem kerja yang berat, pungutan dari para junior digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri termasuk para senior mereka selama menjalani PPDS di RSUP dr Kariadi.

“Untuk gotong royong konsumsi, tapi nanti ketika sudah semester 2 (tidak lagi), gantian yang semester 1 (yang iuran), terus begitu,” kata dr. Yan Wisnu, di Undip, Sabtu (14/9/2024).

Uang itu, selain digunakan untuk makan, ternyata juga digunakan untuk membayar operasional lainnya. Seperti bayar kos di dekat RSUP dr Kariadi hingga sewa mobil. Mereka yang iuran berasal dari 7 hingga 11 mahasiswa semester 1.

“Mereka menyampaikan ke tim investigasi seperti itu, temuan yang signifikan itu,” sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/65/3187259/undip-r8lS_large.jpg
Kisah Unik Mahasiswa Bernama Z, Lulus dengan Predikat Cum Laude Undip
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/15/65/3095683/ika_undip-REDj_large.jpg
IKA Undip Peduli Balita Bermasalah Gizi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/65/3094677/undip-zUFJ_large.jpg
BEM FH Undip Angkat Isu Pembangunan Hukum Nasional di Pekan Progresif 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/65/3065184/alumni-undip-beri-konsultasi-hukum-gratis-ini-tujuannya-yNBnqETeaq.jpg
Alumni Undip Beri Konsultasi Hukum Gratis, Ini Tujuannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/65/3059819/mahasiswa-s3-unj-belajar-di-undip-z6E5t5fRgu.jfif
Mahasiswa S3 UNJ 'Belajar' di Undip
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/65/3059508/kematian-dokter-aulia-risma-lestari-rektor-undip-jangan-perpanjang-perdebatan-tunggu-saja-proses-hukumnya-yO0RdthuLf.jpg
Kematian Dokter Aulia Risma Lestari, Rektor Undip: Jangan Perpanjang Perdebatan, Tunggu Saja Proses Hukumnya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement