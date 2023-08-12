Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Alumni Universitas Washington di Indonesia Perkuat Jaringan, Bidik Peluang Investasi

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |08:15 WIB
Alumni Universitas Washington di Indonesia Perkuat Jaringan, Bidik Peluang Investasi
UWAIN menggelar Indonesia Rising Global Conference 2023 (Foto: UWAIN)
A
A
A

JAKARTA - Alumni Universitas Washington di Indonesia (UWAIN), sebuah organisasi sosial berdedikasi untuk menghubungkan jaringan para alumni. Mereka fokus pada isu global dan investasi.

 BACA JUGA:

Lewat UW Converge Summit: Indonesia Rising Global Conference 2023 dengan tema Economic Change, Technology/AI Advancement, and Personal & Business Resilience, yang digelar di Grand Hyatt Jakarta, Sabtu, (12/8/2023), konferensi ini menjadi wadah yang dinamis bagi para pemimpin, ahli industri, inovator dan pengambil keputusan dari seluruh dunia. Mereka berkonvergensi, berbagi wawasan, dan membentuk masa depan kenaikan global Indonesia. 

UW Converge Summit bertujuan untuk menjawab tantangan dan peluang ketahanan, peluang investasi, dan potensi pertumbuhan yang dimiliki Indonesia dalam dunia yang terus berubah. Dengan fokus pada inovasi dan pembentukan kemitraan internasional, konferensi ini juga dapat membantu untuk mempercepat kolaborasi yang berdampak untuk mendorong perubahan positif dalam skala global. Dalam konferensi ini juga menampilkan berbagai sesi panel, diskusi, dan presentasi dari tokoh-tokoh terkemuka untuk melihat tantangan-tantangan global dan memberikan pandangan yang komprehensif. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/65/3185138/hunian-U73o_large.jpg
Mahasiswa USU Ditantang Buat Inovasi Hunian Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183875/hunian-s1CJ_large.jpg
Mahasiswa hingga Arsitek Adu Inovasi Membuat Hunian Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/65/3182732/mahasiswa-Uhcd_large.jpg
Mahasiswa RI Kembangkan Solusi Energi Hijau dan Lingkungan Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/65/3162537/angela-yu0Y_large.jpg
Mahasiswa UNTAR Apresiasi Kuliah Umum Angela Tanoesoedibjo: Materinya Aplikatif dan Relevan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/65/3159496/mahasiswa-RHhM_large.jpg
Mahasiswa ITS Ditantang Berinovasi di Industri Perbankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/65/3155417/mahasiswa-sJo1_large.jpeg
Minim Perlindungan Sosial, Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri Serukan Reformasi Kebijakan
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement