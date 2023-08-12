Alumni Universitas Washington di Indonesia Perkuat Jaringan, Bidik Peluang Investasi

JAKARTA - Alumni Universitas Washington di Indonesia (UWAIN), sebuah organisasi sosial berdedikasi untuk menghubungkan jaringan para alumni. Mereka fokus pada isu global dan investasi.

Lewat UW Converge Summit: Indonesia Rising Global Conference 2023 dengan tema Economic Change, Technology/AI Advancement, and Personal & Business Resilience, yang digelar di Grand Hyatt Jakarta, Sabtu, (12/8/2023), konferensi ini menjadi wadah yang dinamis bagi para pemimpin, ahli industri, inovator dan pengambil keputusan dari seluruh dunia. Mereka berkonvergensi, berbagi wawasan, dan membentuk masa depan kenaikan global Indonesia.

UW Converge Summit bertujuan untuk menjawab tantangan dan peluang ketahanan, peluang investasi, dan potensi pertumbuhan yang dimiliki Indonesia dalam dunia yang terus berubah. Dengan fokus pada inovasi dan pembentukan kemitraan internasional, konferensi ini juga dapat membantu untuk mempercepat kolaborasi yang berdampak untuk mendorong perubahan positif dalam skala global. Dalam konferensi ini juga menampilkan berbagai sesi panel, diskusi, dan presentasi dari tokoh-tokoh terkemuka untuk melihat tantangan-tantangan global dan memberikan pandangan yang komprehensif.