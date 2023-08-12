Siap Begadang Lihat Indahnya Hujan Meteor Dini Hari Nanti, Perseid Paling Terang 13-14 Agustus

JAKARTA - Fenomena astronomi bulan ini akan muncul hujan meteor jenis Perseid. Yaitu hujan meteor dengan tingkat cerah yang paling terang. Menurut NASA, kemunculannya akan terjadi pada 13-14 Agustus bulan ini, lho!

Perseid mudah dibedakan dari meteor non-hujan yang disebut sporadis. Dan, tahukah, semakin lama kamu begadang, semakin banyak meteor yang akan kamu lihat karena pancarannya naik semakin tinggi sepanjang malam.

Dilansir dari Sky and Telescope, Sabtu (12/8/2023), waktu menonton yang paling pas justru akan terjadi di tengah malam hingga dini hari. Siap begadang?

