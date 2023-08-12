Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Siap Begadang Lihat Indahnya Hujan Meteor Dini Hari Nanti, Perseid Paling Terang 13-14 Agustus

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |12:00 WIB
Siap Begadang Lihat Indahnya Hujan Meteor Dini Hari Nanti, Perseid Paling Terang 13-14 Agustus
Hujan meteor Perseid akan lebih terang pada 13-14 Agustus (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Fenomena astronomi bulan ini akan muncul hujan meteor jenis Perseid. Yaitu hujan meteor dengan tingkat cerah yang paling terang. Menurut NASA, kemunculannya akan terjadi pada 13-14 Agustus bulan ini, lho!

Perseid mudah dibedakan dari meteor non-hujan yang disebut sporadis. Dan, tahukah, semakin lama kamu begadang, semakin banyak meteor yang akan kamu lihat karena pancarannya naik semakin tinggi sepanjang malam.

Dilansir dari Sky and Telescope, Sabtu (12/8/2023), waktu menonton yang paling pas justru akan terjadi di tengah malam hingga dini hari. Siap begadang?

