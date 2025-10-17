Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral Siswi Sekolah Salah Sebut Makan Makanan BMKG, Netizen: Habis Ini Bisa Prediksi Cuaca

Rani Hardjanti , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |15:49 WIB
Viral Siswi Sekolah Salah Sebut Makan Makanan BMKG, Netizen: Habis Ini Bisa Prediksi Cuaca
Viral Siswi Sekolah Salah Sebut Makan Makanan BMKG. (Foto: Layar Tangkap Akun chacha_apaweh)
JAKARTA - Seorang siswa sekolah bernama Chacha menjadi perhatian publik digital, setelah membuat konten review hari pertama mendapat kan makan siang. Namun dia menulis "Makan-makan BMKG'', harusnya tertulis program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu terungkap setelah dia meng-upload reels dalam akun miliknya, yakni chacha_apaweh, seperti dikutip Jumat (17/10/2025). 

Aksi polos siswi ini pun langsung viral, bahkan dikomentari oleh akun official BMKG, "Next kami buatkan lauknya lempeng goreng tektonik sama sop air hujan yah. Snacknya bolu gulung la nina ????"

Dalam reviewnya, dia tidak sendiri melainkan bersama temannya. Tampak dalam tempat makan menu yang disajikan nasi, tempe, telur, sayur dan buah pisang. Namun, dia menemukan batu dalam kotak makannya.

Kemudian dia berusaha merevisinya. Namun bukannya menjadi benar, dia kembali 'typo' menjadi BMG. 

Komentar pun mengalir deras di postingan tersebut.

 

Topik Artikel :
MBG di Sekolah mbg viral BMKG
