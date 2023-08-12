Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

9 Kalimat Inspiratif agar Lebih Tangguh dan Semangat

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |10:46 WIB
9 Kalimat Inspiratif agar Lebih Tangguh dan Semangat
Kalimat inspiratif agar lebih semangat (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Agar lebih semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari, kamu bisa menyemangati diri dengan kalimat inspiratif. Dengan begitu, kamu akan lebih bersyukur, semangat, tangguh, dan fokus pada apa yang kamu lakukan saat ini. 

Psikolog lulusan Harvard, AS, Dr. Cortney S. Warren, PhD, punya beberapa kalimat inspitatif untuk melatih kekuatan mental. Jika kamu menggunakan salah satu dari frasa ini setiap hari, kamu lebih tangguh secara emosional daripada kebanyakan orang seperti dilansir dari CNBC, Sabtu (12/8/2023). 

 BACA JUGA:

Kalimat Inspiratif 

 

 

1. "Saya bisa melewati ini."

 

Ketahanan emosional dikaitkan dengan grit dan ketangguhan mental. Ada pemahaman bahwa kita harus kuat dan mengatasi kesulitan tanpa membiarkannya menghancurkan kita.

 

2. “Saya tidak akan membiarkan diri saya menjadi korban.”

Bersikap tangguh berarti saat kamu mengalami sakitnya perlakuan buruk, maka kamu mengubah perspektif.

 BACA JUGA:

3. "Hidup itu sulit."

Ketangguhan dikaitkan dengan penerimaan dasar bahwa hidup tidak selalu adil, dan bahwa kita semua mengalami kesulitan emosional. Menerima kebenaran ini membantu orang untuk tidak tersinggung ketika peristiwa yang tidak diinginkan terjadi.

4. “Ini juga pasti akan berlalu.”

Orang yang tangguh percaya bahwa kemunduran dan tantangan bisa terasa mengerikan pada saat itu, tetapi tidak ada yang permanen dalam hidup. Itu tidak berarti bahwa rasa sakit itu akan hilang sepenuhnya, tetapi itu berarti bahwa kita dapat berusaha untuk membuatnya tidak terlalu traumatis dan merusak kita seiring waktu.

Halaman:
1 2
