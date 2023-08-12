25 Contoh Puisi Pendek Berbagai Tema

JAKARTA - Contoh puisi pendek berbagai tema menarik untuk disimak. Puisi umumnya disampaikan dan digunakan untuk mencurahkan sebuah kondisi dan keadaan situasi sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh penulisnya.

Puisi adalah sebuah susunan tulisan dan pemikiran yang terikat dengan rima, irama, larik dan bait. Terkadang puisi juga disusun berdasarkan tema tertentu, dari mulai cinta, kerinduan, kehidupan, hingga tentang rohani.

BACA JUGA:

Puisi memiliki ciri khas yang tersusun dalam bentuk baris. Berikut rangkuman Okezone, Sabtu (12/8/2023), dilansir dari berbagai sumber, tentang kumpulan puisi berbagai tema dan siapa penulisnya.

Pengertian Puisi

Puisi umumnya terdiri dari kumpulan kata dalam bentuk baris. Tiap baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian. Pada tiap baris terakhir berbunyi kata vokal, dan terkadang berupa konsonan. Puisi merupakan karya sastra yang memiliki berbagai makna.

Contoh Puisi Pendek Berbagai Tema

1.Tema kerinduan pada ayah

Rindu di ujung Senja - Sarlota Yuspin Lolo

Ribuan hari telah terlewati Namun merelakan dan mengikhlaskanmu

Masih saja kucoba.

Lihatlah, ribuan lembaran rindu yang telah usang

Namun penaku tak pernah lelah Tak berhenti menulis segala rindu untukmu

Tak mengeluh menulis segala rasa untukmu.

Tahukah Ibu?

Senja selalu kuharap berlalu cepat Agar terganti malam

Kupinta pada Sang Khalik

Agar mempertemukan kita Pada bunga-bunga tidur.

Ayolah Bu, jangan terlalu sibuk

Sudah sangat lama bukan, kita tak bertemu?

Menahan rindu, sungguh menyiksa bu

Hingga atma laksana lakuna

2.Tema Alam

Hamparan Padi di Bawah Langit Senja - Mochammad Ronaldy Aji Saputra

Di bawah langit senja yang merah membara,

Aku bersimpuh di dekat ladang yang subur.

Mensyukuri kuningnya hamparan padi yang menggoda,

Sebagai anugerah dari Sang Pencipta yang terhampar.

Aku merenung dalam keindahan alam yang sempurna,

Mensyukuri rezeki yang tumbuh dari tanah ini.

Kuningmu mengingatkanku pada kebesaran-Nya,

Yang memberi makan jutaan jiwa dan selalu diberkati.

3.Tema Kehidupan

Malang - Na28

Biru si raga yang berisik

Simpan hal sampai jiwanya terusik

Bak tenggelam dalam malam

Mengais nafas terbit terbenam

Biru si raga yang ceria

Raib lekuk bibirnya

Melangkah bingung

Menetap kadung

Terkunci di bilik emosi

Harapkan tangan mengulur kemari

Ratusan hari sia-sia

Mimpinya terbakar realita

Malang…

4.Tema Pendidikan

Bintang – Chairil Anwar

Kamu memahami muridmu

Kamu perhatian dan pandai

Dan Kamu guru terbaik yang pernah ada

Aku tahu itu dari awal kita bertemu

Aku memperhatikan kata-katamu

Kata-kata dari seorang guru sejati

Kamu lebih dari teladan terbaik

Sebagai guru, kamu adalah bintang

5.Tema Pendidikan

Keikhlasan Guru – Eka Pratiwi

Bimbinganmu berikan cahaya hidupku

Cahaya yang selalu terangi hidupku

Guru

Kau tanamkan segala pelajaran tuk hidupku

Hingga kedamaian kurasa dalam hidupku

Guru

Tanpa lelah kau mengajariku

Tanpa lelah kau membimbingku

Mengarahkanku untuk melangkah maju

Untuk menempuh hidup yang utuh

Terimakasih guru

Atas semua pengajaranmu

Semoga jasamu terbalas oleh Tuhan