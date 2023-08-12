25 Contoh Puisi Pendek Berbagai Tema

JAKARTA - Contoh puisi pendek berbagai tema menarik untuk disimak. Puisi umumnya disampaikan dan digunakan untuk mencurahkan sebuah kondisi dan keadaan situasi sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh penulisnya.
Puisi adalah sebuah susunan tulisan dan pemikiran yang terikat dengan rima, irama, larik dan bait. Terkadang puisi juga disusun berdasarkan tema tertentu, dari mulai cinta, kerinduan, kehidupan, hingga tentang rohani.
Puisi memiliki ciri khas yang tersusun dalam bentuk baris. Berikut rangkuman Okezone, Sabtu (12/8/2023), dilansir dari berbagai sumber, tentang kumpulan puisi berbagai tema dan siapa penulisnya.
Pengertian Puisi
Puisi umumnya terdiri dari kumpulan kata dalam bentuk baris. Tiap baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian. Pada tiap baris terakhir berbunyi kata vokal, dan terkadang berupa konsonan. Puisi merupakan karya sastra yang memiliki berbagai makna.
Contoh Puisi Pendek Berbagai Tema
1.Tema kerinduan pada ayah
Rindu di ujung Senja - Sarlota Yuspin Lolo
Ribuan hari telah terlewati Namun merelakan dan mengikhlaskanmu
Masih saja kucoba.
Lihatlah, ribuan lembaran rindu yang telah usang
Namun penaku tak pernah lelah Tak berhenti menulis segala rindu untukmu
Tak mengeluh menulis segala rasa untukmu.
Tahukah Ibu?
Senja selalu kuharap berlalu cepat Agar terganti malam
Kupinta pada Sang Khalik
Agar mempertemukan kita Pada bunga-bunga tidur.
Ayolah Bu, jangan terlalu sibuk
Sudah sangat lama bukan, kita tak bertemu?
Menahan rindu, sungguh menyiksa bu
Hingga atma laksana lakuna
2.Tema Alam
Hamparan Padi di Bawah Langit Senja - Mochammad Ronaldy Aji Saputra
Di bawah langit senja yang merah membara,
Aku bersimpuh di dekat ladang yang subur.
Mensyukuri kuningnya hamparan padi yang menggoda,
Sebagai anugerah dari Sang Pencipta yang terhampar.
Aku merenung dalam keindahan alam yang sempurna,
Mensyukuri rezeki yang tumbuh dari tanah ini.
Kuningmu mengingatkanku pada kebesaran-Nya,
Yang memberi makan jutaan jiwa dan selalu diberkati.
3.Tema Kehidupan
Malang - Na28
Biru si raga yang berisik
Simpan hal sampai jiwanya terusik
Bak tenggelam dalam malam
Mengais nafas terbit terbenam
Biru si raga yang ceria
Raib lekuk bibirnya
Melangkah bingung
Menetap kadung
Terkunci di bilik emosi
Harapkan tangan mengulur kemari
Ratusan hari sia-sia
Mimpinya terbakar realita
Malang…
4.Tema Pendidikan
Bintang – Chairil Anwar
Kamu memahami muridmu
Kamu perhatian dan pandai
Dan Kamu guru terbaik yang pernah ada
Aku tahu itu dari awal kita bertemu
Aku memperhatikan kata-katamu
Kata-kata dari seorang guru sejati
Kamu lebih dari teladan terbaik
Sebagai guru, kamu adalah bintang
Keikhlasan Guru – Eka Pratiwi
Bimbinganmu berikan cahaya hidupku
Cahaya yang selalu terangi hidupku
Guru
Kau tanamkan segala pelajaran tuk hidupku
Hingga kedamaian kurasa dalam hidupku
Guru
Tanpa lelah kau mengajariku
Tanpa lelah kau membimbingku
Mengarahkanku untuk melangkah maju
Untuk menempuh hidup yang utuh
Terimakasih guru
Atas semua pengajaranmu
Semoga jasamu terbalas oleh Tuhan