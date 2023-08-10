Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Tertarik Asah Inovasi Lewat Manajemen Talenta BRIN? Ini Link dan Jenis Programnya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |12:44 WIB
Tertarik Asah Inovasi Lewat Manajemen Talenta BRIN? Ini Link dan Jenis Programnya
BRIN membuka program manajemen talenta (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membuka program untuk meningkatkan kapasitas dan mobilitas para periset nasional untuk lebih berinovasi dan mengembangkan diri. Manajemen Talenta BRIN merupakan program unggulan sebagai komitmen BRIN mendukung Program Manajemen Talenta Nasional di bidang riset dan inovasi sebagai platform dasar untuk peningkatan kapasitas dan mobilitas periset.

Seluruh skema ini dibuka secara luas untuk semua kalangan yang memenuhi kualifikasi. Proses penerimaan dibuka sepanjang tahun berbasis kompetensi melalui situs http://manajemen talenta.brin.go.id.

 BACA JUGA:

Dengan adanya program ini, BRIN hadir untuk memberikan tempat bagi talenta muda unggul Indonesia untuk mematangkan kompetensi dan berkarir sesuai bidang kepakaran yang diminati. Dengan sumber daya manusia, infrastruktur dan anggaran yang telah dikonsolidasikan di BRIN, program mobilitas periset akan menjadi tulang punggung penciptaan talenta unggul riset dan inovasi Indonesia masa depan.

Program Manajemen Talenta

Post Doctoral

Program mobilitas periset berbasis kolaborasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi WNI atau WNA yang baru menyelesaikan pendidikan Doktor

 

Visiting Researcher

Program mobilitas periset berbasis kolaborasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi tenaga ahli atau periset dari perguruan tinggi, badan penelitian dan pengembangan, dan/atau industri baik dalam negeri maupun luar negeri.

Research Assistant

Program mentoring kegiatan riset berbasis kolaborasi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mahasiswa aktif D4/S1/S2/S3 guna mendukung ekosistem riset dan inovasi.

