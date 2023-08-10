Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa MNC University Bakal Terlibat dalam Event Music Internasional di Kawasan Lido Jabar

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |09:24 WIB
Mahasiswa MNC University Bakal Terlibat dalam Event Music Internasional di Kawasan Lido Jabar
Mahasiswa MNC University bakal terlibat dalam acara musik di Lido Jabar (Foto: MNC University)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 48 mahasiswa MNC University mengikuti program magang di 3 TV MNC (RCTI, MNCTV & GTV), di MNC Studios Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Mahasiswa MNC University akan terbagi dalam 3 bidang yaitu event activity, Promotion & Publish, dan Digital.

Peserta magang akan terlibat langsung dalam menyiapkan even ulang tahun RCTI yang ke-34 dan Event Lido Music & Art Centre (LMAC) Music For All Fest tanggal 8-9 September 2023 di MNC Lido City, Bogor Jawa Barat.

Dalam acara seremonial pelepasan 9 Agustus 2023 di Preview Room, Tower 2 lantai 1 MNC Studios Kebon Jeruk Jakarta, Rektor MNC University menyampaikan apresiasinya kepada MNC Group, khususnya 3TV MNC atas kesempatan berharga yang diberikan kepada mahasiswa MNC University.

“Ini tentu sebuah kebanggaan bagi kami MNC University, anak-anak kami diberi kesempatan untuk belajar di sini. Dukungan MNC Group begitu luar biasa bagi MNC University," kata Maria.

Maria juga berpesan kepada mahasiswa untuk menjaga nama baik dan memaksimalkan kesempatan ini dengan baik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184699/mnc_university-6jwG_large.jpg
Dosen dan Mahasiswa MNC University Gelar PKM Seni Debus Banten untuk Produksi Film Dokumenter Puitis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/65/3184262/mnc_univeristy-Eqsg_large.jpg
MNC University Gelar Pelatihan Revitalisasi Seni dan Budaya Betawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/65/3182418/mnc_university-tZfP_large.jpeg
Semangat Sumpah Pemuda di Era Digital, MNC University Ajak Generasi Muda Berinovasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/624/3181463/mnc_university-D9A4_large.jpeg
Ratusan Pelajar se-Jabodetabek Ikuti Forum SDGs di MNC University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/65/3181461/mnc_university-21Cr_large.jpeg
Mahasiswa MNC University Raih Juara 3 Pop Royalty Singing Competition
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/65/3181072/mnc_univeristy-srMq_large.jpg
MNC University dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta Teken Kerjasama Penguatan Pendidikan Vokasi di Gebyar Expo SMK 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement