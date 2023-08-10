Mahasiswa MNC University Bakal Terlibat dalam Event Music Internasional di Kawasan Lido Jabar

Mahasiswa MNC University bakal terlibat dalam acara musik di Lido Jabar (Foto: MNC University)

JAKARTA - Sebanyak 48 mahasiswa MNC University mengikuti program magang di 3 TV MNC (RCTI, MNCTV & GTV), di MNC Studios Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Mahasiswa MNC University akan terbagi dalam 3 bidang yaitu event activity, Promotion & Publish, dan Digital.

Peserta magang akan terlibat langsung dalam menyiapkan even ulang tahun RCTI yang ke-34 dan Event Lido Music & Art Centre (LMAC) Music For All Fest tanggal 8-9 September 2023 di MNC Lido City, Bogor Jawa Barat.

Dalam acara seremonial pelepasan 9 Agustus 2023 di Preview Room, Tower 2 lantai 1 MNC Studios Kebon Jeruk Jakarta, Rektor MNC University menyampaikan apresiasinya kepada MNC Group, khususnya 3TV MNC atas kesempatan berharga yang diberikan kepada mahasiswa MNC University.

“Ini tentu sebuah kebanggaan bagi kami MNC University, anak-anak kami diberi kesempatan untuk belajar di sini. Dukungan MNC Group begitu luar biasa bagi MNC University," kata Maria.

Maria juga berpesan kepada mahasiswa untuk menjaga nama baik dan memaksimalkan kesempatan ini dengan baik.