Sistem Zonasi PPDB Dihapus, Jokowi Bakal Cek Plus-Minusnya

JAKARTA - Sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dipertimbangkan akan dihapus. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dipertimbangkan (penghapusan zonasi PPDB)," ujar Jokowi di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis 10 Agustus 2023.

Dalam pertimbangan sistem zonasi PPDB dihapus, nantinya Jokowi mengecek secara mendalam. Hal ini dilakukan agar kebijakan tidak salah sasaran. Selain itu, Jokowi juga akan mencari kekurangan serta kelebihan jika zonasi PPDB dihapus.

"Akan dicek secara mendalam dulu, plus minusnya," kata Jokowi.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan masukan mengenai polemik sistem zonasi PPDB saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana pada Rabu 9 Agustus 2023.