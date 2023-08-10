Tegas Ajari Siswa Nakal tentang Sentuhan Baik dan Buruk, Bu Guru Ini Mendadak Viral

Seorang guru di India viral karena menjadi contoh bagi siswanya (Foto: Free Press Journal/Twitter)

INDIA - Seorang guru perempuan mendadak viral di India, setelah videonya mendidik siswa yang nakal tersebar luas. Sang guru mendidik siswa yang nakal karena jahil kepada temannya dengan menggunakan tangannya.

Guru berambut panjang itu menegaskan bahwa sentuhan itu merupakan contoh yang tidak baik. Maka guru tersebut mengajari sentuhan yang baik adalah dengan sentuhan yang lemah lembut bukan kasar.

Sang guru mendadak viral setelah berhasil mengedukasi tentang pendidikan moral tersebut. Di era teknologi, terkadang anak-anak menjadi kurang memahami menghargai orang lain.

Video itu viral di Twitter. Akun Roshan Rai memposting video tersebut.

"Guru ini pantas menjadi terkenal Ini harus direplikasi di semua sekolah di seluruh India,” ucapnya dilansir dari Free Press Journal, Kamis (10/8/2023).