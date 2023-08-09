Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Contoh Soal SKD CPNS 2023 Lengkap dengan Kunci Jawaban

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |19:35 WIB
JAKARTA - Contoh soal SKD CPNS 2023 beserta kunci jawaban menjadi sarana berlatih bagi calon pendaftar.Hal ini dilakukan agar tidak gugup saat mengerjakan ujian menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan salah satu jalur penerimaan pegawai di lingkungan pemerintahan Indonesia. Tidak lama lagi proses rekrutmen akan segera di buka.

Salah satu tahapan yang harus dijalani dalam proses seleksi CPNS adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). SKD bertujuan untuk mengukur kemampuan dasar calon pegawai dalam bidang pengetahuan umum, berpikir logis, berhitung, dan berbahasa.

Bagi yang berencana mengikuti seleksi CPNS tahun 2023, penting untuk mempersiapkan diri dengan baik.

Berikut adalah contoh soal SKD CPNS 2023 beserta kunci jawaban sebagai panduan persiapan tes:

1. KENDALA

A. Pendukung

B. Bimbingan

C. Kekerasan

D. Manifestasi

(Jawaban: A. Pendukung)

2. 7,5 : 2,5 - (2/4 x 3/4) = ...

A. 5,050

B. 4,252

C. 3,605

D. 2,625

(Jawaban: D. 2,625)

3. Dua puluh tahun yang akan datang, umur Endang sama dengan dua kali umur Raihan. Sepuluh tahun yang lalu, umur Endang sama dengan tiga kali umur Raihan. Berapa jumlah umur mereka sekarang ?

A. 70

B. 90

C. 100

D. 140

E. 150

(Jawaban: D 140)

