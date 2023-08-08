Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Cara Gampang Asah Otak agar Pintar Tanpa Belajar, Lakukan 4 Cara Ini Guys!

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |17:08 WIB
Cara Gampang Asah Otak agar Pintar Tanpa Belajar, Lakukan 4 Cara Ini <i>Guys</i>!
Cara mengasah otak tanpa belajar (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Umumnya, agar seseorang menjadi lebih pintar, salah satunya adalah dengan membaca dan belajar. Meski hal itu benar, ada juga lho cara mudah mengasah otak agar cerdas tanpa membaca atau belajar. Kok bisa?

Dalam akun TikTok Grace Tahir, salah satu pengusaha top di Indonesia, dia membagikan tips bagaimana caranya mengasah otak agar cerdas tanpa membaca dan belajar. Salah satunya hanya menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita seperti jam tangan dan sikat gigi.

 BACA JUGA:

“Ingin lebih pintar tanpa baca buku dan belajar, caranya mudah. Hanya dengan sikat gigi dan jam. Kok bisa,” tutur Grace Tahir dalam videonya, dikutip Selasa (8/8/2023).

Menurutnya, otak kita seperti komputer. Komputer menyimpan banyak informasi, sama seperti otak kita. Tapi juga dengan tambahnya usia, kemampuan otak kita bisa terdegradasi.

“Maka harus kita latih, sama seperti otot kita,” katanya.

Menurutnya, otak manusia miliki 100 miliar neuron. Dan otak mengirim sinyal ke bagian tubuh lain.

“Banyak orang mikir kalau asah otak itu repot banget, harus belajar, baca buku, kuliah dsb. Well memang penting. Tapi ada 4 cara asah otak sederhana agar lebih pintar,” katanya.

 BACA JUGA:

Cara Asah Otak tanpa Belajar atau Membaca

 

1.Gunakan Sikat Gigi

Jika biasa sikat gigi pakai tangan kanan, kini coba pindahkan dengan pakai tangan kiri. Begitu pun saat memencet odol dan mengolesi odol. Ubah tangan kanan menjadi kiri, dan jika kamu kidal, ubah juga dari kiri ke kanan.

“kalian harus mengubah sikat giginya pakai tangan non dominan. Yang kidal juga wajib ubah gerakan. Bukan hanya sikat gigi juga lho, contohnya pas olesin pasta gigi, harus ubah. dari kiri ke kanan atau sebaliknya untuk merangsang otak kita,” ucapnya.

2. Objek sehari-hari

Objek sehari-hari yang kalian baca juga harus diubah. Misalnya bingkai foto atau jam tangan. Biasanya posisi bingkai foto sesuai, maka cobalah dibalik bingkainya.

“Jam tangan pun biasa pakai di kanan, cob pakai di pergelangan tangan kiri. Saat kalian melihat dari kanan ke atas, otak kiri langsung mengidentifikasinya. Saat terbalik, otak kanan mulai bekerja untuk mengidentifikasi bentuk dan warna,” ujarnya.

Halaman:
1 2
