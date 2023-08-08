20 Contoh Soal Materi Kebugaran Jasmani Berserta Jawabannya

JAKARTA - Contoh soal materi kebugaran jasmani akan dibahas dalam artikel ini. Materi kebugaran jasmani adalah segala informasi yang dibutuhkan untuk menjaga tubuh tetap bugar, ataupun membuat tubuh menjadi bugar.

Kebugaran jasmani dewasa ini seringkali dikaitkan dengan kesehatan mental. Contoh terdekat bisa terlihat, di masa-masa pandemi beberapa tahun terakhir.

Bukan saat virus Covid-19 yang menyerang itu sendiri, melainkan dampak setelahnya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Orang-orang terpaksa berdiam di rumahnya masing-masing. Aktivitas di rumah terbatas, ditambah tidak ada inisiatif berolahraga. Badan yang kurang bergerak pun menimbulkan rasa malas. Alhasil metabolisme tubuh melambat dan tubuh menjadi sakit-sakitan. Orang-orang baru sadar pentingnya menjaga kesehatan.

“Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat,” kutipan dari seorang penyair ternama Romawi kuno, Decimus Iunius Juvenalis.

Menarik, ungkapan seseorang pada 2000 tahun yang lalu, kurang lebih menggambarkan apa yang pernah terjadi di masa-masa pandemi.

Salah satu contoh konkritnya seperti isu perceraian yang saat itu dikabarkan sempat mengalami peningkatan.

Dengan demikian, relevan untuk mencari apa-apa yang perlu diketahui demi menjaga jasmani sehat seperti sebagaimana harusnya.

Berikut ini contoh soal materi kebugaran jasmani seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Selasa (8/8/2023):

1. Berikut ini termasuk unsur-unsur kebugaran jasmani, kecuali...

a. Endurance

b. Stretching

c. Strength

d. Power

e. Speed

Jawaban b. Stretching

2. Suatu bentuk pengukuran untuk menilai kemampuan aktivitas jasmani dan mendapatkan informasi tentang seseorang atau kelompok disebut...

a. Penilaian

b. Evaluasi

c. Tes

d. Kuis

e. Penelitian

Jawaban c. Tes

3. Faktor-faktor penentu baik tidaknya kelincahan adalah...

a. Makanan yang dikonsumsi.

b. Jumlah latihannya.

c. Besar kecilnya beban yang dibawa.

d. Umur dan jenis kelamin.

e. Kemampuan mengerem gerak motorik.

Jawaban b. Jumlah latihannya

4. Joging dilakukan dengan...

a. Kekuatan yang maksimal.

b. Kecepatan yang maksimal.

c. Gerak jalan dengan tempo yang cepat.

d. Lari dengan irama langkah yang lebar.

e. Lari santai dengan irama yang konstan.

Jawaban e. Lari santai dengan irama yang konstan

5. Untuk mengetahui tingkat kelincahan seseorang biasanya diberikan tes dengan...

a. Aerobic test

b. Anaerobic test

c. Sprint test

d. Shuttle run test

e. Speed run test

Jawaban d. Shuttle run test