HOME EDUKASI SEKOLAH

Sepertiga Anak Sekolah Hadapi Kekerasan di Bangku SMP, Ini Datanya

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |15:00 WIB
Sepertiga Anak Sekolah Hadapi Kekerasan di Bangku SMP, Ini Datanya
Bullying paling banyak terjadi di tingkat SMP (Foto: Freepik)
BANDARLAMPUNG - Kekerasan di dunia pendidikan masih terus terjadi. Di Lampung, kekerasan paling banyak terjadi di tingkat SMP.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung mencatat sebanyak 307 orang telah menjadi korban kekerasan. Berdasarkan laman resmi Instagram @dinas_pppa_lampung, tercatat 307 orang korban kekerasan tersebut merupakan periode Januari sampai dengan Juni 2023 dengan jumlah kasus 285. 

Adapun rincian 307 orang itu di antaranya Lampung Tengah 73 orang, Bandarlampung 56, Way Kanan 35, Lampung Timur 30, Tulang Bawang Barat 17, Tulang Bawang 16, Pesisir Barat 13, Lampung Selatan dan Tanggamus 12, Pesawaran 11, Mesuji 10, Lampung Utara dan Pringsewu 7, Metro 5, serta Lampung Barat 3. 

