Kisah Inspiratif, si Doel Bahagia Bisa Masuk SMP meski Pernah Putus Sekolah

SUKABUMI - Namanya Muhamad Fadillah alias Doel. Remaja berusia 13 tahun ini bahagia ketika impian mengenyam bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) bisa terwujud. Sebelumnya Fadilah terpaksa putus sekolah lantaran terbentur biaya.

Fadilah atau dikenal si Doel merupakan anak yang tinggal bersama neneknya lantaran kedua orang tuanya meninggalkan sejak ia kecil. Keseharian dia tinggal di sebuah gubuk tidak jauh dari pusat kota kabupaten Sukabumi.

Si Doel yang bertekad kuat ingin sekolah terus meminta kepada sang nenek. Namun sang nenek yang bekerja serabutan itu hanya bisa memberikan saran hingga biaya pendaftaran sekolah bisa terpenuhi.

"Ingin sekolah tapi gak cukup biaya, cerita ke nenek, kata nenek nanti aja kalau ada uang baru daftar ke sekolah," ucap si Doel, Selasa (8/8/2023).

Si Doel yang tinggal bersama Sang nenek di Kampung Sumur Bandung, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu itu penuh dengan kerja keras dan kesabaran. Meskipun demikian, akhirnya ia mendapatkan kesempatan untuk belajar di SMPN 3 Palabuhanratu.

"Seneng, sekarang bisa masuk sekolah lagi," tuturnya.

Sementara, Bendahara SMPN 3 Palabuhanratu Hasbullah Karim Al fauzi menceritakan bagaimana Si Doel pertama kali diterima di sekolah tempat dia mengajar. Awalnya, dia menerima telepon dari salah satu warga, yang menceritakan tentang seorang anak yang terpaksa harus berhenti sekolah karena keterbatasan biaya.

"Hari Sabtu kemarin tepatnya ketika saya di sekolah, ada yang telpon atas namakan warga bahkan beliau itu RT. Menyampaikan keinginan bahwa ada keluarga di situ yang kebetulan gak mampu bahkan rawan DO, yang berkeinginan untuk melanjutkan sekolah. Kira kira di SMP 3 diterima tidak, bahasanya seperti itu kurang lebih, saya sampaikan insyaallah kami terima," kata Hasbullah.