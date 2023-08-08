Diam-Diam Ternyata Kaesang Pangarep Hobi Membaca: Buku Jendela Pengetahuan

PAPUA - Siapa sangka Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), ternyata punya hobi membaca. Pria lulusan Singapore University of Social Science ini baru saja meresmikan secara langsung revitalisasi perpustakaan SD di Supiori, Senin (7/8/2023).

Dalam sambutannya, Kaesang menyampaikan bahwa ia dan sang istri merasa bahagia dapat turut mendukung tim ini, khususnya dalam isu literasi anak di Papua dan revitalisasi perpustakaan.

Prosesi peresmian dilanjutkan dengan visitasi Kaesang ke dalam perpustakan untuk melihat perubahan-perubahan yang telah dilakukan.

Kaesang juga menyampaikan bahwa kegemaran membaca diawali dengan kemauan. Seperti banyak pepatah, bisa karena terbiasa. Titik awalnya adalah kemauan membaca, baik fiksi, non-fiksi, dan lain-lain.

“Buku itu sebagai jendela pengetahuan, jadi semakin banyak membaca buku akan semakin baik," kata Kaesang dalam keterangan resmi kepada Okezone, Selasa (8/8/2023).

Dari revitalisasi perpustakaan ini, Kaesang berharap anak-anak di Papua akan lebih senang membaca buku sehingga dapat melihat dunia luar, pengetahuan luas untuk masa depan yang lebih baik. Mari membaca buku supaya kita memiliki ilmu yang lebih baik,” katanya.