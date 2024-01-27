Ini Alur Penilaian Buku Pendidikan Agama

JAKARTA - Alur penilaian buku pendidikan agama. Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi (Puslitbang LKKMO) Balitbang Diklat Kementerian Agama RI telah meluncurkan program Penilaian Buku Pendidikan Agama secara online (PBPA) sejak beberapa tahun lalu.

Program ini sebagai inisiatif dalam mendukung program transformasi digital Kementerian Agama.

Kepala Puslitbang LKKMO, M. Isom mengatakan bahwa sistem layanan penilaian buku pendidikan agama secara online merupakan salah satu upaya Kementerian Agama untuk menjaga efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan kegiatan penilaian buku pendidikan agama. Proses bisnisnya dapat diakses melalui laman https://pbpa.kemenag.go.id.

"Inilah hasil rancangan sistem layanan penilaian buku pendidikan agama secara online oleh Puslitbang LKKMO. Kami mengundang para penerbit yang berminat untuk mendaftar dan mengunggah pengajuan buku yang akan dinilai," ujarnya, Jakarta, Sabtu (27/1/2024).

Dia mengungkapkan bagaimana alur PBPA yang selama ini pihaknya lakukan. Diawali dengan melakukan pengumuman PBPA online, setelah itu pemohon mendaftar atau membuat akun melalui aplikasi dan meng-upload dokumen atau syarat administrasi.

"Setelah verifikasi dokumen dan syarat administrasi terpenuhi, tahap pra penilaian dimulai dengan mengunggah file buku dalam bentuk PDF. File buku akan melalui proses cek Turnitin dummy dan masuk ke tahap penilaian oleh penilai dan supervisor. Apabila buku tidak lolos cek Turnitin, pemohon dapat melakukan perbaikan sesuai kriteria sebelumnya," ujarnya.