Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Alur Penilaian Buku Pendidikan Agama

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |20:06 WIB
Ini Alur Penilaian Buku Pendidikan Agama
Ini Alur Penilaian Buku Pendidikan Agama. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Alur penilaian buku pendidikan agama. Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi (Puslitbang LKKMO) Balitbang Diklat Kementerian Agama RI telah meluncurkan program Penilaian Buku Pendidikan Agama secara online (PBPA) sejak beberapa tahun lalu.

Program ini sebagai inisiatif dalam mendukung program transformasi digital Kementerian Agama.

Kepala Puslitbang LKKMO, M. Isom mengatakan bahwa sistem layanan penilaian buku pendidikan agama secara online merupakan salah satu upaya Kementerian Agama untuk menjaga efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan kegiatan penilaian buku pendidikan agama. Proses bisnisnya dapat diakses melalui laman https://pbpa.kemenag.go.id.

"Inilah hasil rancangan sistem layanan penilaian buku pendidikan agama secara online oleh Puslitbang LKKMO. Kami mengundang para penerbit yang berminat untuk mendaftar dan mengunggah pengajuan buku yang akan dinilai," ujarnya, Jakarta, Sabtu (27/1/2024).

Dia mengungkapkan bagaimana alur PBPA yang selama ini pihaknya lakukan. Diawali dengan melakukan pengumuman PBPA online, setelah itu pemohon mendaftar atau membuat akun melalui aplikasi dan meng-upload dokumen atau syarat administrasi.

"Setelah verifikasi dokumen dan syarat administrasi terpenuhi, tahap pra penilaian dimulai dengan mengunggah file buku dalam bentuk PDF. File buku akan melalui proses cek Turnitin dummy dan masuk ke tahap penilaian oleh penilai dan supervisor. Apabila buku tidak lolos cek Turnitin, pemohon dapat melakukan perbaikan sesuai kriteria sebelumnya," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/624/3012990/rilis-buku-kedua-erick-octavian-bagikan-kisah-mengejar-impian-di-australia-qPsz6VDtFT.png
Rilis Buku Kedua, Erick Octavian Bagikan Kisah Mengejar Impian di Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/624/2946304/ternyata-ini-4-buku-favorit-erick-thohir-yang-sering-dibaca-tahun-2023-cNBXdpdKlq.jpg
Ternyata Ini 4 Buku Favorit Erick Thohir yang Sering Dibaca Tahun 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/624/2919553/tak-hanya-jaga-perpustakaan-pustakawan-dijuluki-pelayan-ilmu-pengetahuan-TWixyblWRM.jpg
Tak Hanya Jaga Perpustakaan, Pustakawan Dijuluki Pelayan Ilmu Pengetahuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/624/2912247/capres-ganjar-pranowo-ternyata-suka-membaca-buku-intip-koleksinya-yuk-stISrXBgpP.jpg
Capres Ganjar Pranowo Ternyata Suka Membaca Buku, Intip Koleksinya Yuk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/624/2908753/ternyata-buku-fiksi-lebih-rentan-dibajak-ini-alasannya-Qlp4JsZ8Z8.jpg
Ternyata Buku Fiksi Lebih Rentan Dibajak, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/624/2908680/penulis-dee-lestari-sebut-pelaku-pembajakan-buku-kini-lebih-lihai-OH0PrrWyJa.jpg
Penulis Dee Lestari Sebut Pelaku Pembajakan Buku Kini Lebih Lihai
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement