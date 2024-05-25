Rilis Buku Kedua, Erick Octavian Bagikan Kisah Mengejar Impian di Australia

JAKARTA - Erick Octavian kembali meluncurkan buku keduanya berjudul Chasing Dreams in Australia: My Travel, Study & Work Adventures.

Setelah sukses dengan buku perdananya, Sekolah Sambil Kerja di Australia, yang terbit pada September 2022. Erick membawa lebih dalam ke dalam perjalanannya mengejar mimpi di Negeri Kanguru. Buku ini kini tersedia di instagram @vianzo.

Dalam buku keduanya, Erick tidak hanya memberikan panduan praktis dan data terbaru terkait liburan, studi, dan bekerja di Australia, tetapi juga menyajikan kisah-kisah pribadi yang menggugah.

Erick berbagi tentang pengalamannya pertama kali tiba di Australia, bagaimana ia jatuh cinta dengan negara ini, serta perjuangannya hingga bisa menetap dan bekerja di Sydney.

Setiap cerita ditulis dengan penuh semangat dan detail, menjadikan buku ini lebih dari sekadar panduan, melainkan juga inspirasi nyata bagi siapa saja yang ingin mengejar mimpi di Australia.

Erick mengungkapkan, setelah buku pertamanya terbit, ia merasa masih banyak hal penting yang belum dibahas dan banyak pertanyaan dari pembaca yang belum terjawab.

Oleh karena itu, buku kedua ini hadir sebagai pelengkap dan update dari buku sebelumnya. Erick percaya bahwa pengalaman pribadi dan cerita-cerita yang dia bagikan bisa memberikan gambaran nyata tentang apa yang mungkin terjadi jika seseorang memutuskan untuk mengejar impian mereka di Australia.

Australia dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, sistem pendidikan yang unggul, dan kehidupan kerja yang berkualitas, adalah tempat di mana Erick telah menemukan rumah keduanya. Buku ini menggambarkan betapa pentingnya tekad dan kerja keras dalam mengejar impian, sambil tetap merasa bangga menjadi warga negara Indonesia.

Erick berharap kisahnya bisa menjadi pemantik semangat bagi banyak orang untuk tidak takut bermimpi dan berjuang untuk kehidupan yang lebih baik.