Cek! 5 Beasiswa Luar Negeri hingga S3 Paling Diminati, Kuliah Gratis Bisa Dapat Biaya Hidup

JAKARTA - 5 beasiswa luar negeri hingga S3 yang paling diminati. Tidak hanya kuliah gratis tetap juga bisa mendapatkan biaya hidup saat mengenyam pendidikan di luar negeri.

Namun perlu diingat, untuk mendapatkan beasiswa luar negeri butuh perjuangan dan tidaklah muda. Hanya mahasiswa terpilih yang berhak mendapatkan beasiswa luar negeri.

Salah satu beasiswa luar negeri yang disiapkan pemerintah adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Saat ini dana LPDP mencapai Rp139 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sudah menitipkan pesan kepada penerima beasiswa LPDP yang sudah lulus agar kembali ke Indonesia untuk berkarya. Jokowi meminta untuk tetap pulang ke Indonesia.

Selain karena seleksi masuknya yang teramat ketat, biaya yang diperlukan untuk tinggal dan berkuliah di luar negeri tidaklah sedikit. Oleh sebab itu, beasiswa adalah jalan terbaik untuk bisa mewujudkannya.

"Setelah selesai studi berkaryalah, ilmunya jangan diendapkan untuk diri sendiri, dan yang paling penting saya titip pulang. Pulang. Pulang," kata Jokowi dalam sambutannya pada Puncak Acara LPDP Festival 2023, di Kota Casablanca, Kamis 3 Agustus 2023.

Meski Jokowi menyadari gaji dan fasilitas di Indonesia belum sempurna, tapi negara membutuhkan anak-anak muda tersebut untuk membangun Indonesia.

"Meskipun gaji di sini mungkin lebih rendah sedikit tetep pulang. Meskipun mungkin fasilitas enak di negara lain tetep pulang. Karena negara kita saat ini sangat membutuhkan anak-anak muda yang memiliki pemikiran, yang memiliki visi ke depan yang lebih baik, dan kita memang kurang SDM yang seperti itu," kata Jokowi.

Berikut ini 5 beasiswa luar negeri paling hingga S3 yang paling diminati seperti Okezone rangkum.