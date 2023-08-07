Cetak Sejarah, Monash University Gelar Wisuda Perdana

JAKARTA - Monash University, Indonesia melakukan wisuda pertama di Tanah Air dengan meluluskan mahasiswa dari program Master of Public Policy and Management dan Master of Business Innovation.

Chancellor Monash University Simon McKeon AO memberikan ijazah kelulusan di acara wisuda pertama Monash University, Indonesia di Jakarta, 4 Agustus 2023.

“Saya senang sekali dapat hadir di Indonesia untuk merayakan peristiwa penting dalam sejarah 62 tahun Monash University. Acara hari ini merupakan suatu pencapaian puncak dari para individu yang berdedikasi dan berbakat. Saya mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka menjadi lulusan pertama di kampus kami di Indonesia,” kata Presiden dan Rektor Monash University Professor Margaret Gardner AC dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (7/8/2023).

Acara wisuda juga dihadiri Duta Besar Australia untuk Indonesia, H.E. Penny Williams, serta alumni Monash University Mahendra Siregar selaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Acara wisuda ini menandai kunjungan resmi terakhirnya sebagai Rektor Monash University sebelum memulai peran baru sebagai Gubernur Negara Bagian Victoria pada 9 Agustus.

Margaret mengatakan, sejak didirikan pada akhir tahun 2020, kampus Monash University, Indonesia telah berkembang pesat dan sangat bangga dengan semua yang telah dicapai.

"Hanya dalam waktu dua tahun, Monash University, Indonesia telah berhasil menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai rekan industri, universitas dalam negeri, dan pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pembangunan sosial, teknologi, dan ekonomi Indonesia," katanya.