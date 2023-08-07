Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Cetak Sejarah, Monash University Gelar Wisuda Perdana

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |15:10 WIB
Cetak Sejarah, Monash University Gelar Wisuda Perdana
Cetak Sejarah, Monash University Gelar Wisuda Perdana (Foto: Monash University)
A
A
A

JAKARTA - Monash University, Indonesia melakukan wisuda pertama di Tanah Air dengan meluluskan mahasiswa dari program Master of Public Policy and Management dan Master of Business Innovation.

Chancellor Monash University Simon McKeon AO memberikan ijazah kelulusan di acara wisuda pertama Monash University, Indonesia di Jakarta, 4 Agustus 2023.

“Saya senang sekali dapat hadir di Indonesia untuk merayakan peristiwa penting dalam sejarah 62 tahun Monash University. Acara hari ini merupakan suatu pencapaian puncak dari para individu yang berdedikasi dan berbakat. Saya mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka menjadi lulusan pertama di kampus kami di Indonesia,” kata Presiden dan Rektor Monash University Professor Margaret Gardner AC dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (7/8/2023).

Acara wisuda juga dihadiri Duta Besar Australia untuk Indonesia, H.E. Penny Williams, serta alumni Monash University Mahendra Siregar selaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Acara wisuda ini menandai kunjungan resmi terakhirnya sebagai Rektor Monash University sebelum memulai peran baru sebagai Gubernur Negara Bagian Victoria pada 9 Agustus.

Margaret mengatakan, sejak didirikan pada akhir tahun 2020, kampus Monash University, Indonesia telah berkembang pesat dan sangat bangga dengan semua yang telah dicapai.

"Hanya dalam waktu dua tahun, Monash University, Indonesia telah berhasil menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai rekan industri, universitas dalam negeri, dan pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pembangunan sosial, teknologi, dan ekonomi Indonesia," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/65/3084360/2-mahasiswa-ri-jadi-wisudawan-terbaik-universitas-al-azhar-kairo-2saE5i9J1D.jpg
2 Mahasiswa RI Jadi Wisudawan Terbaik Universitas Al-Azhar Kairo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/65/2947096/viral-wajah-awet-muda-wisudawan-s3-dikira-lulusan-s1-RiKPV1T6Pk.jpg
Viral! Wajah Awet Muda, Wisudawan S3 Dikira Lulusan S1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/65/2944741/toga-mirip-veteran-perang-wisudawan-ini-malas-jalani-wisuda-WD7U8F9wrW.jpg
Toga Mirip Veteran Perang, Wisudawan Ini Malas Jalani Wisuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/65/2941921/mengenal-jovanka-melinda-yusuf-atlet-wushu-wisudawan-berprestasi-raih-gelar-sarjana-ekonomi-kaRNZTuisP.jpg
Mengenal Jovanka Melinda Yusuf, Atlet Wushu Wisudawan Berprestasi Raih Gelar Sarjana Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/65/2937105/viral-begini-aksi-nenek-bawakan-bunga-saat-hadiri-wisuda-cucunya-KjxWAv0fqt.jpg
Viral! Begini Aksi Nenek Bawakan Bunga saat Hadiri Wisuda Cucunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/65/2932236/bukan-buket-bunga-ini-kado-kekinian-untuk-wisudawan-sdruRuABWz.jpg
Bukan Buket Bunga, Ini Kado Kekinian untuk Wisudawan
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement