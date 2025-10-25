Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Viral Timothy Di-bully, Ibunda Ungkap Percakapan Terakhir yang Penuh Keajaiban

Rani Hardjanti , Jurnalis-Sabtu, 25 Oktober 2025 |08:53 WIB
Viral Timothy Di-<i>bully</i>, Ibunda Ungkap Percakapan Terakhir yang Penuh Keajaiban
Viral Timothy Di-bully, Ibunda Ungkap Percakapan Terakhir yang Penuh Keajaiban. (Foto: Layar Tangkap Podcast Denny Sumargo)
A
A
A

JAKARTA – Kisah Timothy yang viral lantaran di-bully usai meninggal dunia terus menjadi perhatian publik. Namun, fakta baru diungkap oleh sang Ibunda.

Sharon, demikian nama ibu Timothy, mengungkapkan bahwa ia pertama kali mengetahui kabar tersebut setelah ditelepon oleh pihak kampus, yakni Bapak Wahyu selaku Ketua Program Studi di Universitas Udayana, Bali, yang juga sekaligus dosen pembimbing.

Sang dosen memberi tahu agar segera menuju IGD rumah sakit. Bahkan. Awalnya sang Ibunda mengira anaknya hanya mengalami hal yang ringan.

Timoty

(Layar tangkap Media Sosial) 

"Ini anak apakah dia pingsan atau kepeleset, ada sakit apa tiba-tiba, cuma itu aja," ujarnya dalam podcast Denny Sumargo, seperti dikutip Sabtu (25/10/2025).

Ketika tiba di rumah sakit, sang Ibunda mengungkapkan bahwa anaknya masih dalam kondisi sadar dan tengah menjalani observasi. Bahkan sempat berdialog sebelum dinyatakan meninggal dunia. 

"Patah ada. Tapi badan sama sekali tidak hancur, itu buat saya sebuah mukjizat, meski ada patah di bagian sini (bahu)," ujarnya.

Sang Ibu pun sempat menanyakan situasi, sebab ada yang memberi tahu antara lantai dua dan tiga.

"Timy, kamu jatuh dari lantai berapa, dua atau berapa?" tanya ibunda.

 

Halaman:
1 2
