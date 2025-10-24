Erick Thohir Minta Publik Move On dari STY, Ini Latar Belakang Pendidikan Shin Tae-Yong

Erick Thohir Minta Publik Move On dari STY, Ini Latar Belakang Pendidikan Shin Tae-Yong. (Foto: PSSI)

JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan agar suporter harus move on dari mantan pelatih Skuad Garuda, Shin Tae-yong alias STY. Penegasan itu diungkapkan menyusul tingginya ekspektasi publik akan pelatih asal Korea Selatan tersebut sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia baru.

Nama Shin Tae-yong kembali menjadi top of mind usai Patrick Kluivert resmi dipecat. Banyak pihak menilai Shin Tae-yong layak menangani skuad Garuda kembali.

Sosok Shin Tae-yong memang lekat dengan penggemar bola. Di masa kepemimpinannya STY dinilai mampu membangun pondasi yang signifikan. Lalu, apa sebenarnya latar belakang pendidikan STY?

Dia pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Teknik Daegu. Kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Yeungnam.

Kampus tersebut berperingkat ke-1138 di dunia, 248 se Asia, dan 27 di Korea Selatan dengan keunggulan alumni agregat.